Specialisterne hyldet for at hjælpe autister i job

Administrerende direktør for Specialisterne, Carsten Lassen, tog imod særprisen for socialt entrepreneurskab, som blev overrakt af Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, og Morten Halborg administrerende direktør i Skandia Assset Management og medlem af juryen. Foto: pressefoto

pris Ballerup-virksomheden Specialisterne tog årets særpris for socialt entrepreneurskab ved finalen i EY Entrepreneur Of The Year.

Af Mia Thomsen

Foran cirka 800 erhvervsledere til finalen i EY Entrepreneur Of The Year i Forum i København fik Specialisterne overrakt særprisen for socialt entrepreneurskab.

Den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne, som ligger på Lautruphøj i Ballerup, har stor succes med at skabe jobmuligheder for mennesker med autisme og lignende udfordringer.

Virksomheden blev etableret i 2003 for at løse opgaver i IT-branchen – det omfatter i dag også andre serviceprægede opgavetyper for både offentlige og private virksomheder.

Fra start har målet været at ændre samfundets holdning til mennesker med autisme – ambitionen er nu global og er at skabe én million jobs for mennesker med autisme på verdensplan inden 2025.

Fra fordom til aktiv

»Juryen har valgt en vinder, der forvandler et strukturelt problem og en fordom til et aktiv og en mulighed. Specialisterne har set et stort uudnyttet potentiale hos mennesker med autisme og vendt det til en styrke og en værdi, som i dag efterspørges af mange virksomheder – ikke bare i Danmark men i hele verden,« sagde Torben Hartz, partner i EY.

Juryen fremhævede Specialisterne som et forbilledligt eksempel på socialt entrepreneurskab, der løser et samfundsproblem på en begavet måde med en entreprenant stifter, en skalérbar ide, som er tænkt internationalt, og en ambitiøs og professionel organisation.

Stærkt felt

Specialisterne tog førstepladsen foran to øvrige finalister, DrugStars, der med en app hjælper patienter med for eksempel kroniske sygdomme med at huske at tage deres medicin, og Gamle Mursten, der er en pioner inden for cirkulær økonomi, hvor mursten genanvendes i byggeri.

I alt var 13 virksomheder nominerede til prisen. Særprisen for socialt entrepreneurskab er etableret af EY i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond. Formålet er at hylde virksomheder, der kan inspirere, motivere, engagere og fremme iværksætterlyst, der løser samfundsmæssige udfordringer og fremme interessen om investeringer i området.