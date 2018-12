Flittige små cyklister scorer kassen

Eleverne fra Måløvhøj Skole med deres bevis på deres ivrige cykelkultur. Ros og check blev overrakt af borgmester Jesper Würtzen og Erik Radmer Jensen fra Københavns Vestegns Politi. Foto: privatfoto

Pedaler 1.B fra Måløvhøj Skole deltog i den landsdækkende ’Alle børn cykler’ kampagne. Klassens ivrige brug af cykler og hjelme udløste derfor førstepladsen blandt Ballerups skoler.

Af Ulrich Wolf

Rigtig mange børn elsker at cykle. Det viste 1.B fra Måløvhøj Skole afdeling Måløv i særdeleshed, da de som en blandt mange skoler i Ballerup Kommune var med i Cyklistforbundets børnekampagne, ’Alle børn cykler’.

Det tog eleverne i den grad til sig og det betyder, at klassens elever i alt kunne notere sig for 202 cykeldage og 201 hjelmdage og derfor var klassen bedst blandt Ballerupskolerne.

Mandag fik klassen den konkrete belønning for deres indsats på cyklerne, da de fik overrakt en check på 2000 kroner af Erik Radmer Jensen fra Københavns Vestegns Politi og borgmester Jesper Würtzen (A).

Udover den kontante præmie fik de også ros for at cykle så meget og samtidig huske deres hjelm så ofte, da den er meget vigtig for sikkerheden.

I Ballerup Kommune har 744 elever fra 33 klasser cyklet med i kampagnen under mottoet ’To hjul – masser af eventyr’. Det er blevet til i alt 3140 cykeldage og 2959 hjelmdage. Ingen dog så suveræne som 1. B fra fa Måløv og deres mange dage på cykel.