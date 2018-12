SF har valgt deres folketingskandidat

Ina Strøjer-Schmidt er valgt som Ballerupkredsens folketingskandidat for SF. Foto: privatfoto

FV18 SF i Ballerup har valgt kandidat til det kommende folketingsvalg, og valget er faldet på 30-årige Ina Strøjer-Schmidt.

Af Mia Thomsen

Det er første gang, Ina Strøjer-Schmidt stiller op til Folketinget, men det politiske arbejde har været en del af hendes liv i flere år.

»Jeg meldte mig ind i SF for omkring syv år siden. Jeg har blandt andet hjulpet med at udarbejde nogle politiske forslag inde på SF’s partisekretariat på Christiansborg. De sidste to år har jeg deltaget i bestyrelsesarbejdet i Rødovre, og i år blev jeg opstillet som folketingskandidat i Københavns Omegns Storkreds,« fortæller hun.

Ina kommer oprindeligt fra Aabenraa i Sønderjylland, men flyttede til København for at studere for ti år siden. Først tog hun en toårig uddannelse indenfor innovation og iværksætteri, herefter en bachelor i politik og sundhedsfremme og til sidst en kandidat i forvaltning med fokus på velfærdssamfundet. Efter syv år i København flyttede hun til Rødovre, hvor hun har boet de sidste tre år.

Hun er ansat i Region Hovedstaden som embedsmand og beskæftiger sig med de nye supersygehuse. Hendes mærkesager er ordentlig velfærd, en bedre balance mellem arbejds- og familieliv samt fokus på økologi, skadelig kemi og klimaet.

»Når jeg siger ordentlig velfærd, så er det fordi jeg mener, at den velfærd vi i dag tilbyder borgerne på nogle områder langt fra er, hvad jeg vil kalde ordentlig. Selvom vi har fået flere penge i statskassen, så er der ikke blevet investeret nok i velfærden,« mener hun