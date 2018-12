Undgå at julen går op i røg

I december er der 35 procent flere brande i private hjem end i årets øvrige måneder. Det er blandt andet de mange levende lys, der skaber farlige situationer. Foto: Kim Christensen/Colourbox

gode råd De lokale brandfolk fra Beredskab Øst opfordrer til omtanke og forsigtighed i den skønne juletid.

Af Mia Thomsen

Julen står for døren, og traditioner og hygge hører til, men det er også højsæson for levende lys og brande.

»Der er på landsplan i gennemsnit 35 procent flere brande i private hjem i december sammenlignet med andre måneder,« skriver Beredskab Øst på deres facebookside og fortsætter:

»Beredskab Øst har heldigvis ikke været tilkaldt til brande, som kunne relatere sig til levende lys og jul i december, men den statistik holder desværre nok ikke ved.«

Derfor har de lokale brandfolk følgende råd til alle, når juledekorationer og juletræet skal tændes:

• Forlad aldrig levende lys

• Hav altid vand parat og i nærheden

• Sørg for at dekorationer og juletræ ikke er alt for tør

• Hav altid mindst en røgalarm, som er testet.

• Tjek huset/lejligheden en ekstra gang inden du går i seng eller forlader det.