Uddybende kommentarer om boliger på UCC-grunden

Debat I Ballerup Bladet 18. december var der en artikel om UCC-huset, hvortil jeg blev interviewet.

Af Annette Loop, Bestyrelsesmedlem i Forældreforeningen til Handicappede i Ballerup Kommune

Jeg har brug for at rette et par misforståelser. I artiklen citeres jeg for, at man bygger efter de mest plejekrævende beboere, og ikke efter de unges behov. Ligesom man bygger for få kvadratmeter, hvilket ikke er fremtidssikret.

Jeg vil gerne præcisere, at nogle af beboerne er plejekrævende og andre ikke. Barren bør dog ikke kun sættes efter det behov, ej heller kun efter arbejdsmiljøkrav.

Mit budskab har hele tiden været, at man i denne proces ikke tager højde for de kommende beboere (omtalt som de unge), dvs. de 12 beboere som flytter ind udover de 21 fra de eksisterende botilbud. Disse 12 beboere har ikke haft taleret, fordi de først for nyligt er visiteret dertil.

Foreningens bestyrelse har med to personer deltaget i en følgegruppe, men har ikke haft adgang til alle møder, som de pårørende har deltaget i. Vi deltager heller ikke på styregruppeniveau, hvor der dog sidder en pårørenderepræsentant for de eksisterende beboere. Det har været fint i forhold til deres behov. Men det er både synd og skam for de kommende beboere og de næste ude i fremtiden ikke at være tænkt ind.

Kvadratmeterantallet i selve boligerne på UCC har under hele processen været det samme. Men problemet her er, at alle boligerne bliver etværelses uanset størrelse, hvor andre kommuner i dag bygger deres botilbud med to rum, altså en stue og et soverum, som i de fleste andre menneskers boliger i dag.

Der har hele tiden og fra alle pårørende været et stort ønske om toværelses boliger. Dette er dog ikke blevet tilgodeset på grund af økonomi, da tegnebogen tæller, og det er dyrt at bygge i dag.

I min optik er det ærgerligt, at dem med særlige behov ikke kan få torums boliger som os andre. Her taler jeg ikke om kvadratmeter men om et soverum og en stue. De færreste bor hele livet i en ungdomsbolig. Og her taler vi om borgere der typisk bor samme sted hele livet.