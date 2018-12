Jeg vil så gerne ud i naturen

Debat Til borgmesteren. Nu er den helt gal.

Af Freddy Jacobsen, Magleparken 58, 1.th., Ballerup

Kan du ikke få styr på dine tropper? Enten må du fyre nogle af dem eller også må du gå, så vi kan spare nogle penge i stedet for hele tiden at tage fra de svageste.

Nu læste jeg for eksempel i avisen, at vi alle bliver henvist til Flextrafik. Så må jeg spørge, om man har anpart i dette firma?

Min oplevelse havde jeg for cirka fem måneder siden. Jeg har en trehjulet cykel. Det længste jeg kører på den er frem og tilbage til Skovlunde. Det er hårdt.

Jeg vil gerne ud i luften og se på naturen, så jeg henvendte mig til hjælpemiddelteamet for at spørge, om jeg kunne få hjælp til at anskaffe mig en cykel med hjælpemotor, da jeg så ville kunne komme længere ud. Men jeg fik den besked, at jeg bare kunne tage bussen.

Men Flextrafik kommer ikke meget i Vestskoven og andre steder, hvor der er luft og natur, når man nu ikke går så godt.

Men I kører vel også i bil alle sammen? Prøv at være lidt menneskelig. En dag er det jeres tur – måske før I aner det.

Jeg håber, at man også taler pænt til de ældre.