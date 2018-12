Boligplaner strandet på grund af konkurs

Der kan spejdes langt efter det nye byggeri på Banegårdspladsen. Firmaet Daurehøj Erhvervsbyg, der blandt andet skulle bygge lejligheder på grunden, er nemlig gået konkurs. Foto: privatfoto

Ingen byggeplaner Det firma, som skulle bygge boliger på den nye banegårdsplads er gået konkurs. Det baner vejen for midlertidige p-pladser og for nye investorer.

Af Ulrich Wolf

Den triste saga om boligbyggeriet på banegårdspladsen i Ballerup vil ingen ende tage. Først måtte OK-fonden opgive at bygge almene boliger på pladsen, fordi det blev for dyrt, og nu har entreprenørfirmaet Daurehøj Erhvervsbyg, der skulle have bygget ejerboliger, kastet håndklædet i ringen.

Som man kan læse i ovenstående artikel bliver der nu etableret midlertidige p-pladser i det område, hvor der skulle have været en byggeplads til det nye boligbyggeri på banegårdspladsen. Det kan man, fordi der ikke skal bygges boliger lige nu alligevel. Det er der altså en god grund til. Firmaet bag byggeplanerne, Daurehøj Erhvervsbyg fra Holbæk er gået konkurs, og derfor bliver der igen ikke noget af et boligbyggeri på pladsen.

Det er et par uger siden, at firmaet gik konkurs, og nu forhandler Ballerup Kommune med kuratoren om at få grunden tilbage, så den igen kan udbydes til andre investorer. Dermed er det anden gang, at man må vinke farvel til et planlagt boligbyggeri på den nye plads i Ballerup Centrum.

Forhandler videre

»Det er rigtig ærgerligt, men firmaet bag planerne er gået konkurs. Det første byggestop skyldtes, at man ikke kunne opføre almene boliger til den pris, som man maksimum må tage for almene boliger, fordi byggepriserne er så høje. Så overtog Daurehøj grunden, og så går de konkurs. Det var ellers efter vores vurdering et stort og velrenommeret firma.

Nu forhandler vi med kurator om det videre forløb, så vi igen kan få grunden og sætte den i udbud til nye investorer,« siger Steen Pedersen, centerchef i Ballerup Kommunes center for by, erhverv- og miljø.

Han fortæller, at Ballerup Kommune er i dialog med interesserede investorer, men at man ikke på nuværende tidspunkt kan sige noget om tidsplanen. Det er til gengæld næsten sikkert, at den oprindelige plan om at have et byggeri klar i sommeren 2020 ikke kan holde.

»Jeg er et optimistisk menneske, og vi gør hvad vi kan for at få investorer til og i gang. Men det er klart, at tidsplanen om at være færdig i sommeren 2020 bliver svær at nå. Det vil betyde, at man skulle i gang med at bygge stort set nu, så det bliver svært. Men vi arbejder på højtryk for at komme i gang med at bygge hurtigst muligt, så vi kan få banegårdspladsen færdig,« siger Steen Pedersen.