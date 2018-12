25 år med nødhjælp i Skovlunde

Inger Kongstad har været med i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Skovlunde siden starten for 25 år siden. Den 3. januar inviterer genbrugsbutikken på kaffe og kage i anledning af jubilæet. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Frivilligt 45 frivillige står for den daglige drift af Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Skovlunde Center Syd, der åbnede for 25 år siden. En af de frivillige er Inger Kongstad, som har været med siden starten i 1994.

Af Dorthe Oxgren

Den karakteristiske lugt af gamle bøger river lidt i næsen, når man træder ind i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Skovlunde Center Syd – et eldorado af tøj, sko, nips og bøger for den pris- og genbrugsbevidste forbruger.

Her er nye krimier, gamle atlasser og ’Hvem, Hvad og Hvor’ stillet fint op i reoler. Herresko og damesko udstillet hver for sig, børnetøj, dametøj og herretøj sirligt hængt på bøjler og sorteret efter farve og stil.

Her kan man købe billige gaver, indlevere sit aflagte tøj og sko eller finde en kjole til en festlig lejlighed. Der gør især de unge piger på SU. Det er både prismæssigt overkommeligt, og så er det trendy.

De frivillige kræfter

Ude i baglokalet er et par af de frivillige i gang med at ordne tøj og tæpper. En kvinde, udstyret med nissehue, et venligt smil og en pose Dajm kommer forbi med en paillet-kjole i barnestørrelse. Hun har ansvar for børnetøjet, og med en vis ekspertise, kunne man tilføje, for kvinden har 14 børnebørn.

På bordet i et hjørne af baglokalet er dækket op med juledug, franskbrød og kaffekopper. Det er her dagen starter med en obligatorisk kop kaffe og en snak, inden butikken åbnes. Her planlægges vagter og grundlægges venskaber, som er den benzin, der driver motoren i det frivillige arbejde i genbrugsbutikken.

Nips og bøger

Den 3. januar er det 25 år siden, butikken åbnede, i forretningslokalet ved siden af. Men det blev hurtigt for småt, og i 1997 rykkede genbrugsvarerne ind i nabobutikken, hvor den i dag holder til, og hvor 45 frivillige står for at modtage, sortere og ikke mindst sælge de bøger, sko, tøj og nips, som folk indleverer til fordel for hjælpearbejdet blandt nødlidende ude i verden.

Inger Kongstad er en af de frivillige og har været med siden starten for 25 år siden, da Skovlunde med daværende sognepræst Poul Martinsen i spidsen fik sin egen genbrugsbutik. Dengang var der 24 der meldte sig til at være med til starte butikken, husker Inger Kongstad, for hvem det frivillige arbejde er dybt meningsfyldt, lokalt såvel som globalt:

»Rigtig mange mennesker er bevidste om, at det brænder ude i verden. Vi er kun lille dråbe i havet, men den dråbe kan brede sig. Vi skal gøre noget for vores børn og børnebørn, det skylder vi dem. Personligt vil jeg gerne have mine dejlige børn og børnebørn får en god fremtid. Det er blandt andet det, der driver mig,« siger Inger Kongstad og understreger, at genbrugsbutikken er et fælles Skovlundeprojekt. Og vel og mærke et projekt, der har omsat for 12 millioner kroner i løbet af de 25 år, butikken har eksisteret.

Inspiration fra England

Ideen til genbrugsbutikkerne stammer fra England og er hentet til Danmark af pastor Herluf Andersen, der stod fadder til genbrugsbutikkerne i Danmark. Han og hustruen havde ladet sig inspirere på en rejse til England, hvor de havde set, hvordan den britiske nødhjælpsorganisation Oxfam skaffede penge til at bekæmpe fattigdom ved at sælge folks aflagte tøj, bøger og andre ting fra gemmerne, de gerne ville donere til velgørenhed.

Hjemme igen gik de i gang med at åbne den første genbrugsbutik i Århus. Det var i 1972. Derefter bredte ideen sig til resten af landet. Herluf Andersen var selv med til at åbne 80 af butikkerne. Han brugte sit netværk, når han skulle sætte en ny genbrugsbutik i søen, og da han kendte både Skovlundes præst Poul Martinsen fra Folkekirkens Nødhjælp og Inger Kongstad, fra da hun arbejdede i Århus, så var vejen for en ny genbrugsbutik i Skovlunde banet.

I anledning af jubilæet inviterer Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik på kaffe og kage 3. januar klokken 10, hvor også borgmester Jesper Würtzen har lovet at kigge forbi