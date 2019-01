BSF fik flot DBU-pris

Glade folk fra BSF med beviset på, at de er blevet udnævnt til årets børneklub af DBU. Foto: Foto: Iben Bagge.

Fodbold I forbindelse med et særdeles og velbesøgt julearrangement i Topdanmark hallen, lørdag den 22. december, fik BSF besøg af DBU Sjælland, der overrakte klubben den fornemme pris, som årets børneklub 2018 under DBU Sjælland.

Af redaktionen

En pris som klubben er meget stolte af og som i den grad understreger, for dem at de er på rette vej.

DBUs repræsentant holdt en tale til BSF i forbindelse med overrækkelsen af diplomet og pokalen og i forlængelse heraf ønskede borgmester Jesper Würtzen BSF fortjent tillykke. Han var særligt stolt over, at Ballerup kommune nu har en forening, som har modtaget denne fine pris.

Udover hæderen blev arrangement en stor succes. Drenge og piger fra den tidlige børnefodbold til den tidlige ungdomsfodbold havde en times sjov i hallen sammen med nogle af idolerne fra vores herresenior hold, U16 og U18 pigerne.

Dagen blev rundet af med juleboller, æbleskiver, kaffe og sodavand og alle fik ønsket hinanden en god jul og et godt nytår.