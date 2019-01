Dårlige forhold på vejene

Debat Der begynder så småt at komme gang i forandringen af Skovlunde Bymidte, og det glæder vi os til, men hvorfor ændrer kommunen hele tiden forholdene på vore veje?

Af Ole Pedersen, Ringtoften 12, Skovlunde

Først åbner man Bybuen ved Ballerup Boulevard, så man kan svinge ind både fra Herlev- og Ballerup-siden, dvhvilket har givet en voldsom forøgelse af biltrafikken.

Samtidig fjerner man to chikaner og det allerværste er, at fodgængerfeltet til Skovlunde centeret er blevet fjernet, og skiltene er også forsvundet.

Ikke nok med det, så er der også fjernet to lysmaster med lysarmaturer, så overgangen er total mørk om aftenen og natten.

Der er stadig mange fodgængere der skal passere Bybuen her, enten når de skal til de resterende forretninger i Skovlunde Centeret, i skole, institution eller Center Syd, og vi må vente længe, inden vi vover os ud på kørebanen.

Nu må Ballerup Kommune komme op af starthullerne og gøre overgangen mere sikker for de allersvageste i trafikken.

Hvordan kan man overhovedet komme på den tanke at øge trafikken på Bybuen, da den på den måde kommer til at dele Skovlunde Bymidte i to dele, i stedet for at integrere Skovlunde Station i det samlede projekt?

Men det undrer sikkert ingen, for hver gang vi ser et nyt vejprojekt fra Ballerup Kommune, har man forringet de eksisterende forhold.