Naturens vicevært

Debat Muldvarpeskud på en golfbane, ja, for så vidt også i vore haver, er vist altid en dårlig cocktail. Især omkring de velplejede greens, hvis ikke lige midt på »billardtæppet« - der må være enhver greenkeepers og haveejers mareridt, ja, for så vidt også for golfspilleren.

Af Steffen Jacobsen, Ringtoften 121, Skovlunde