En fest for den nye parkourbane

Parkourbanen blev hurtigt taget i brug, men det var til fri leg for de mange elever, der havde været med til indvielsen. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Indvielse Elevrådet på Skovvejens Skole vest fik trumfet deres ønske om en parkourbane igennem. Mandag lige før jul blev den så indviet med maner.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke rigtig til at se, hvad det egentlig er for noget, hvis man ikke lige ved det. En samling betonklodser i forskellige størrelser og nogle brædder på kryds og tværs af hinanden. Men det skal man ikke lade sig narre af, for der er skam mening med det hele. Det er en bane, der er beregnet på den populære og lidt vilde og spontane sport parkour.

Mandag morgen var en stor flok elever med nissehuer, udvalgte lærere og borgmesteren samlet ved Skovvejens Skole Vest for at fejre den mærkelige bane. Næserne var røde og frakkerne var store, for decemberkulden trængte ind alle vegne, men det betød ikke noget, for det var en festdag. Ikke bare fordi skolen har fået en ny parkourbane, men det var ligeså meget måden den var skaffet på, der skulle markeres.

Elevrådet gik i gang

Det var nemlig skolens elevråd der havde luftet ideen om at få ’noget nyt’ på skolen. Derefter viste det sig, at mange på skolen ønskede sig en parkourbane, og så gik elevrådet i gang med at finde pengene. De kunne skaffes via borgermillionen og så måtte eleverne i gang med lobbyarbejdet.

»Det var rigtig godt gået. I søgte pengene via borgermillionen og I måtte kæmpe mod en række andre gode forslag. Men I fik pengene, og vi er stolte af jer,« sagde Mette Kjerumgård, lærer på Skovvejens Skole Vest.

Efter den peptalk var det tid til en julesang fra skolens kor inden borgmester Jesper Würtzen indtog talerstolen.

»Det er specielt at være her i dag. Jeg har nemlig selv gået her på skolen. Jeg begyndte i 1972 og dengang så skolen noget anderledes ud. Men det er et fedt projekt og en fed bane og det var så godt, at I fik 160.000 kroner til den nye bane, som jeg synes, vi skal gå hen og indvie,« sagde borgmesteren, der efterfølgende klippede snoren til banen.

Derefter indtog børnene banen til lidt fri leg og bevægelse, så varmen igen kunne komme ind i de lettere forfrosne kroppe.

Nu har Skovvejens Skole Vest fået parkourbane, som kan benyttes af alle og som endda er blevet til ved hjælp af initiativ og hårdt forarbejde fra skolens elever.