Kunsten bringer naturen ind i Søndergården

Kunsteren Pulsk Ravn (forrest t.v) har sammen med 12 børn fra storegruppen og pædagogerne Fatima Fahlaoui (tv) og Griet Termote (t.h) skabt den flotte udsmykning af Børnehuset Søndergården. Foto: privatfoto

Udtryk Børnehuset Søndergården er blevet flot udsmykket i et samarbejde mellem kunstneren Pulsk Ravn og Børnekulturcentret.

Af Ulrich Wolf

Børnehuset Søndergården har længe drømt om at bringe naturen ind i den topmoderne institution. Det er nu lykkes takket været et tæt samarbejde med kunstneren Pulsk Ravn og Mette Gitz-Johansen fra Børnekulturcenteret og støttekroner fra kunstfonde- og puljer.

Tolv børn fra storegruppen og to pædagoger har siden april måned været i gang med at udvikle og skabe kunst i samarbejde med kunstneren Pulsk Ravn. De har været ude i naturen og samle planter, som de har brugt på nye måder i børnehusets eget værksted og på Billedskolen. De har arbejdet med form og farve, lavet tryk på stofposer og papirlamper, produceret lerklinker og set, hvordan små ting kan skaleres op og omvendt.

Pædagog Griet Termote synes, det har været en lærerig proces for både børn og voksne.

»Pulsk Ravn udfordrer helt klart børnene på en anden måde, end vi gør, fordi hun er kunstner. Hun vender tingene lidt på hovedet og er ikke bange for at bryde med konventionerne. Børnene er vant til gøre sig umage i at gengive virkeligheden, og holde sig inden for papiret, når de tegner. Så de måbede, da Pulsk sagde, de bare skulle give den gas og klaske malingen på – og så oven i købet på en rispapirlampe,« fortæller Griet Termote.

Udsmykningen får liv

I børnehusets eget værksted sidder de ni børn, der har været med i projektet, og stirrer opslugt på et lysbilledshow. Billederne, der glider hen over lærredet, fører børnene tilbage i tiden til de kreative workshops med plantetryk sammen med Pulsk Ravn.

Helle Kastrup, der er leder i børnehuset kigger også med, og hun tager del i de gode minder. Det har været et spændende og givtigt projekt.

»Vi har naturligvis et læringsmål med sådan et projekt, og det er helt klart blevet indfriet. Det har virkelig været en saltvandindsprøjtning af ny viden både for børn og personale, fordi vi er blevet udfordret og har lært at gøre tingene på andre måder,« siger Helle Kastrup.

Pulsk Ravn er også godt tilfreds med resultatet. Hendes mål med udsmykningsprojektet var at skabe et grafisk univers med temaet »Det lille i det store«, og det er lykkes, synes hun.

»Selv om jeg har lavet den endelige udsmykning på væggen, har vi været fælles om processen, og børnene synes helt klart, at det er deres udsmykning. Det giver bare udsmykningen en anden værdi og helt andet liv efterfølgende,« siger Pulsk Ravn, som i dengrad fik naturen og kunsten ind under huden på børnene på en ny og anderledes måde