Tag med Far til Fire på sommerferie

Af Mia Thomsen

Drømmer du dig væk til sol og varme – så prøv lykken og vind dvd-filmen ’Far til Fire i Solen’, hvor hele familien er rejst på tiltrængt ferie med fred, afslapning og familiehygge på programmet.

Børnene og Onkel Anders vil gerne deltage i hotellets konkurrence om at blive ’årets solfamilie’, men Far har bestemt ikke behov for at bevise noget. Han skifter dog hurtigt mening, da han ser den overperfekte konkurrerende familie blandt andet bestående af Fars gamle skolekammerat, Bjørn Skov, som igennem hele deres skoletid har været på nakken af Far.

Far kaster sig ind i kampen med liv og sjæl, og hvad der blot skulle have været en venskabelig kappestrid, ender som en indædt kamp for ære og genoprejsning. Det er kun ved børnenes kærlige og opfindsomme indblanding, at det til sidst går op for Far, at familien slet ikke behøver gøre sig alle disse anstrengelser.

