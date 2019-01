Tog et stort spring for arbejdsmiljøet

Bettina Prühs tog et stort spring fra det gode IT-lederjob til livet som selvstændig ekspert i arbejdsmiljø. Hendes egne erfaringer fra det hektiske arbejdmarked fik hende til at skifte spor. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Arbejdsmiljø Bettina Prühs fra Skovlunde gik fra et godt betalt IT-job til selvstændig med fokus på arbejdsmiljø, Nu har hun fået en bunke fondspenge til sit arbejde.

Af Ulrich Wolf

»Jeg har bogstaveligt talt set folk falde døde om i serverrummet og folk blive rigtig syge af deres arbejde. Der var lidt for mange af den slags sager, så jeg blev meget optaget af at finde ud af, hvorfor det var sådan«.

Sådan siger 47-årige Bettina Prühs fra sit to-mandskontor i kontorfælleskabet ved Malmparken. Hun arbejder som organisationskonsulent indenfor arbejdsmiljø og har fokus på at lære virksomheder og medarbejdere, hvordan de tilrettelægger arbejdet, så medarbejderne holder længere og ikke går ned. Til glæde for både medarbejdere og virksomhederne.

Nu har hun fået 1,8 millioner kroner fra Velliv Foreningen til at netop sætte fokus på det gode arbejdsliv og ved at afholde workshops, foredrag og konsulentarbejde kan lære begge parter om det gode arbejdsliv. Desuden skal hun skabe netværk blandt de 45 tilmeldte mindre IT-virksomheder, så mange af de fortravlede ejerledere og medarbejdere har nogen at sparre og tale med, hvis det brænder på.

Blev syg og brød ud

Selvom psykologien altid har interesseret Bettina Prühs, så var det ikke meningen, at tingene skulle have udviklet sig i denne retning for hende. Hun var i mange år leder i IT-branchen og var selv en af dem, som nu er i fokus i hendes egen virksomhed.

»Jeg arbejdede rigtig meget i mange år og kunne slet ikke finde ud af at holde fri. Jeg lyttede ikke til signalerne fra min krop, men knoklede bare derudad. Efter selv at være nødt til at finde en anden arbejdsvej på grund af sygdom, kunne jeg samtidig se, hvordan også folk omkring mig gik ned. Derfor måtte jeg gøre noget. Så jeg stoppede med at arbejde fast med IT i 2010 og begyndte at læse en kandidat i arbejdsmiljø på RUC. I 2015 var jeg færdig og begyndte så mit eget firma, Godt Arbejdsliv, der netop sætter fokus på at skabe godt arbejdsmiljø,« siger Bettina Prühs.

Faktisk fik hun konstateret sclerose, som heldigvis ikke har haft anden fysisk indflydelse end at Bettinas energiniveau ikke er, hvad det har været. Men hun er overbevist om, at sygdommen er fremprovokeret af det stressende arbejdsmiljø.

»Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Mange sygdomme ligger latent i os og det voldsomme arbejdspres kan fremkalde det. For mig var det så sclerose, for andre blodpropper,« siger hun.

Kører derudad

Siden 2015 har hun først fra hjemmet i Skovlunde og siden fra det nyerhvervede kontor i Industriparken hjulpet en række virksomheder med at få det bedre med deres arbejdsliv.

»Jeg lærer virksomhederne at passe på deres medarbejdere. Det er godt for begge parter. Men jeg lærer også de mange iværksættere og ejerledere, at passe på sig selv. Rigtig mange ejerledere i mindre virksomheder har ikke hverken tid eller råd til at have fokus på den slags. De kører bare derudad. Men her kan jeg hjælpe i deres organisation. Fordelen er så også, at jeg i den grad har haft det inde på livet,« siger Betina Prühs, som understreger, at hun ikke er individorienteret coach, men arbejder med at finde organisatoriske løsningerne, i stedet for at overlade problemerne til den enkelte.

Penge til arbejdsmiljø

Egentlig var det tilfældigt. at hun fandt ud af, at foreningen Velliv delte penge ud til virksomheder, der arbejder med arbejdsmiljø. Hun fik det at vide via en kollega og brugte så hele juni måned på at søge fonden. Hun fik bevillingen og er altså nu i gang med at tilrettelægge et forløb over et år, fra februar 2019 til februar 2020, hvor hun vil arbejde intenst med omkring 60 mindre virksomheder om bedre arbejdsmiljø.

»Udover at arrangere kurser, workshops og arbejde i organisationen, så skaber vi et netværk, som virksomhederne og medarbejderne kan trække på, så de ikke står alene med problemerne,« siger Bettina Prühs, som mener det er nødvendigt, at se på måden, vi arbejder på.

»Der er i den grad fokus på netop arbejdsmiljø og stress for tiden. Det er nødvendigt, at vi finder nye måder at organisere arbejdet på, så folk ikke knækker. Men samtidig er vi også nødt til at indse, at vi skal leve af innovation og viden, da vi ikke kan konkurrere på råstoffer og produktion. Det koster tid og opmærksomhed. Så ideen om at vi bare kan arbejde 25 timer alle sammen og slappe af, den holder ikke. Vi skal finde en balance og det er den, jeg vil hjælpe med at finde, også selvom det er svært,« siger Bettina Prühs.

Ligeså engageret

Spørgsmål et er så, om hun selv er ligeså god til at finde balancen mellem privatliv og arbejde, nu hvor hun har startet sit eget.

»Jeg er meget opmærksom på i mine egne arbejdsvaner og min sygdom fortæller mig, når jeg har for meget fart på.

Hvis jeg arbejder flere dage for fuld tryk, så kræver min krop hvile. Men jeg er fuldt ud så engageret i arbejdsmiljø, som da jeg var leder i IT-branchen. Nu er fokus bare et andet sted,« siger Bettina Prühs, som ikke har ekspansionsplaner for sin virksomhed. Hun har det godt med at være alene og sørge for, at kerneforretningen forbliver af høj kvalitet fremfor vild vækst.

»Jeg har ikke brug for at vokse vildt og har det godt med at være mig selv i min virksomhed. Så det forbliver nok sådan,« siger Bettina Prühs, som var lidt af en mønsterbryder og kom til tops i den ellers mandsdominerede IT-branche, hvor hun nu hjælper tidligere kolleger til at finde ud af at passe på sig selv og holde længere.