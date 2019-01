Banegårdspladsen ligner en fiasko

Debat Det politiske flertal havde store visioner, da de besluttede at ombygge Banegårdspladsen i Ballerup for 50 millioner kroner med tilskud fra Realdania.

Af Karsten Kriegel (C), Næstformand for Konservative i Ballerup

Nu skulle bymidten være attraktiv med liv og vækst. Dette skulle ske med blandt andet et nyt boligbyggeri med butikker på pladsen.

Efter flere års byggerod til gene for pendlere og handicappede begynder vi at ane konturerne til en ny busterminal – og vi har ovenikøbet fået den vendt på den anden led. Så langt så godt. Men det i sig selv skaber nok ikke den store forskel i forhold til nyt liv i bymidten.

Boligbyggeriet med butikker er nu for anden gang gået i stå, og det står nu hen i det uvisse, hvornår der kommer til at ske noget på pladsen, hvis det overhovedet bliver til noget.

Så nu må de hårdt prøvede borgere og pendlere endnu engang vente tålmodigt på at få den storstilede plan for Ballerup bymidte færdiggjort og se på den halvfærdige plads. Men vi har da fået en ny busterminal for pengene, som dog kun får midlertidige handicap- og afsætningsplader. Så indtil videre er den store forbedring vist så som så.