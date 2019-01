Pædagoger frygter for færre ledere i BFO’er

Kommunen vil reducere antallet af pædagogiske ledere på skolerne. Foto: Knud Erik Christensen/Colourbox

skole Politikerne vil fjerne en række pædagogiske ledere i BFO’erne for at få en mere klar ledelse. Men pædagogerne frygter, at det vil betyde endnu mere stress.

Af Ulrich Wolf

En af konklusionerne i den store evalueringsrapport om skolereformen var, at der var udfordringer med hensyn til ledelsens rolle i BFO’erne i kommunen. Mange efterlyste en mere nærværende ledelse og en ledelse, der havde nogle klart definerede roller.

Derfor vil Ballerup Kommune nu følge op på udfordringen og udforme en ny struktur for ledelsen i BFO’erne. Der er flere scenarier i spil, men det forslag som forvaltningen har anbefalet indebærer, at man vil skære på antallet af pædagogiske ledere fra de nuværende 16 samt fem BFO-ledere til i alt ni ledere. Det vil betyde en reduktion på 12 pædagogiske ledere på de forskellige BFO’er.

Det er en nødvendig konsekvens af konklusionerne i VIVE-rapporten, mener Ballerup Kommune.

»Vi kan ikke sidde overhørig, at der var nogle store udfordringer på ledelsesområdet i BFO’erne. Derfor vil vi nu ændre strukturen. I dag er der både en samlet BFO-leder og flere pædagogiske ledere på matriklerne, og det har tydeligvis ikke fungeret. Derfor vil vi reducere antallet, så der er en fuldtidsleder for pædagogerne på skolerne. Dermed håber vi at kunne få nogle mere klare roller for, hvem der har ansvaret på det pædagogiske område på skolerne, hvor problemet har været mest udtalt,« siger Peter Als (A), formand for børne- og skoleudvalget.

Ingen spareøvelse

En af de ting, som politikerne hele tiden har fremhævet som en gevinst i den nye skolestruktur var, at der var behov for tætte bånd mellem ledelse og personale. Den nye omstrukturering kan faktisk betyde det modsatte. Peter Als erkender da også, at det kan betyde længere vej mellem ledelse og personalet.

»Der kan godt blive lidt længere vej til ledelsen til daglig, det er rigtigt nok, men man skal også se på, hvad er nær ledelse? Det er noget, vi nu skal diskutere med pædagogerne, for det er ofte så små enheder, at opgaverne sagtens kan varetages af pædagogerne. Vi vil tage diskussionen for at finde ud af, hvordan vi organiserer tiden bedst,« siger Peter Als, som understreger, at det ikke er en spareøvelse, kommunen har gang i.

»De penge, som vi eventuelt sparer på det her, vil blive på området,« siger han.

Presset dagligdag

Hos pædagogerne har man skrevet et høringssvar til forslaget og her er der ikke den store jubel over strukturændringerne.

»Vi frygter selvfølgelig, at de skal fjerne de pædagogiske ledere. Hvem skal så lede i det daglige? Kommunen tror tilsyneladende, at de pædagogiske ledere har i alt 27 timer på gulvet. Men de bruger meget tid på ledelse og derfor er vi bange for, at det kommer til at tage tid fra personalet på gulvet. For der skal stadig holdes samtaler med både personale og forældre, styres kalender og en masse andet administrativt. Det er opgaver, som nu skal varetages af pædagogerne og det vil tage tid fra børnene. Så vi foreslår, at man bibeholder de nuværende ledere og så til gengæld får en bedre beskrivelse af stillingerne og de daglige opgaver« siger Cindie Christoffersen, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne og bestyrelesmedlem i BUPL.

Hun undrer sig også over, at Ballerup Kommune bryster sig af at have ledelse tæt på hverdagen og nu vil fjerne ledelsen længere væk.

»Det er det modsatte af, hvad kommunen siger, idet vi mener, at ledelsen nu kommer længere væk fra hverdagen,« siger Cindie Christoffersen, som håber på nogle konstruktive drøftelser med Ballerup Kommune, når høringsfristen er slut den 15. januar og der efterfølgende skal forhandles om fremtidens ledelsesstruktur i BFO’erne.