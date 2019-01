Ny rapport: Ballerup har landets højeste sygefravær

Kommunalt ansatte i Ballerup har flere sygedage end alle andre, viser en ny rapport fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Foto: Colourbox

sygedage En ny ministeriel rapport viser, at Ballerup Kommune har landets klart højeste sygefravær i den kommunale sektor. Men tallene skal ses i forskellige perspektiver, mener kommunaldirektøren.

Af Ulrich Wolf

Det har vakt almindelig debat, at en ny rapport fra Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet ved udgangen af 2018 viste, at sygefraværet i den offentlige sektor er markant højere end i den private.

Rapporten viser desuden, at der er stor forskel på antallet af sygefraværsdage pr. fuldtidsperson i de enkelte kommuner. Her ligger Ballerup Kommune på en temmelig nedslående sidsteplads med 15,1 fraværsdage pr. fuldtidsstilling, mens den bedst placerede på listen er Samsø Kommune med 8,8 fraværsdage pr. fuldtidsstilling, altså næsten dobbelt så mange fraværsdage i Ballerup.

Sygefravær i det offentlige er ifølge rapporten rigtig dyrt og hvis man kunne reducere det gennemsnitlige sygefravær med bare en dag, ville det svare til 2800 flere fuldtidsstillinger på offentlige arbejdspladser.

Men selvom Ballerup Kommune altså ligger helt i bund blandt de 98 kommuner i Danmark med 15,1 fraværsdage, så får det ikke kommunaldirektør Eik Møller fra Ballerup Kommune til at ryste på hånden. Han mener, at tallene kan tolkes på mange måder.

Mange andre faktorer

»Vi er i gang med at finde en forklaring, men man må sige, at tallene kan bruges og tolkes på mange måder. Vi bruger generelt KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) tallene, hvor kommunerne sammenligner sig med hinanden på samme måder. Hvis man ser på de tal, så ligger Ballerup meget bedre. Tallene i denne rapport medregner en masse andre faktorer, som eksempelvis deltidssygemeldinger,« siger Eik Møller.

Han pointerer, at man naturligvis tager rapporten alvorligt og kigger kontinuerligt på sygefraværet i kommunen, men at man følger en fast strategi, hvor man gerne vil fastholde medarbejdere på arbejdspladsen.

Personale frem for måling

»I Ballerup fyrer vi ikke folk, hvis de er eksempelvis langtidssygemeldte eller har alvorlig sygdom. Vi vil hellere deltidssygemelde folk, hvor de måske godt kan passe telefonen selvom benet er brækket, så man på den måde fastholder medarbejderen til arbejdspladsen og til arbejdsmarkedet. Den slags deltidssygemeldinger boner jo ud på sådan en undersøgelse, og derfor ligger vi dårligt placeret. Men vi vil hellere have den personalepolitik end at ligge lidt højere i en måling. Det er en bevidst strategi, som vi følger, uanset hvordan placeringen er. Desuden handler det nok også om, at man i små landkommuner måske har en større loyalitet, hvor alle kender hinanden og hvor man går på arbejde, selvom man måske skulle være blevet hjemme,« siger Eik Møller, som dog understreger, at man bestemt ikke kan sige, at folk i Ballerup så er mere ’pjatsyge’.

»Tværtimod. Vi arbejder hver dag på at nedbringe fraværet og vi har en klar strategi for både medarbejdere og ledere for, hvordan vi holder styr på fraværet og hvordan vi imødekommer sygdom og håndterer det. Men der er ikke noget quick fix og det tager tid, men det virker på lang sigt. Så vi vil hellere føre en god personalepolitik end at ligge ti placeringer højere i en måling, hvor vi endda ikke er helt sikre på hvordan tallene er regnet ud,« siger Eik Møller, som også understreger, at han ikke synes, det er fedt at ligge i bund i målingen.

Holder fokus

»Vi efteruddanner konstant vores ledere og vores personale og vi har en række tiltag i det daglige, hvor vi måler ganske nidkært på fravær. Samtidig har vi klare retningslinjer for både ledere og medarbejdere, så vi mindsker fraværet mest muligt. Det er også god personalepolitik. Vi har altså ikke nogen specifikke nye tiltag på baggrund af denne rapport, men derimod fortsætter vi vores langsigtede fokus på at nedbringe sygefraværet,« siger Eik Møller.

Ifølge rapporten har Gladsaxe Kommune 11,8 sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling, Herlev har 13,9 og Egedal har 14,5.