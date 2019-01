Politi uge 1

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten

Af Redaktionen

Indbrudstyve løb med sprut og smykker

Københavns Vestegns Politi modtog i sidste uge en anmeldelse om et villaindbrud på Lærkevangen i Ballerup sket torsdag den 3. januar mellem klokken 07.30 og 19.15. Et vindue var brudt op og en bærbar computer, smykker samt en flaske spiritus var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Tre piger snuppet for butikstyveri

En politipatrulje rykkede onsdag den 2. januar klokken 16.40 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra en forretning i Ballerup Centret.

En butiksdetektiv havde set de tre piger på 11, 11 og 12 år stjæle flere parfumer, hvorfor han tilbageholdte dem og tilkaldt politiet. Alle tre pigers forældre blev ligeledes underrettet. Pigerne erkender tyveriet, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Champagneglad tyv

En politipatrulje kørte fredag den 4. januar klokken 18.45 til en anmeldelse om butikstyveri fra dagligvarebutik på Skovvej i Ballerup. En af butikkens medarbejdere havde tilbageholdt en 36-årig rumænsk mand, som havde stjålet en flaske champagne fra butikken. Manden havde desuden dagen forinden – torsdag den 3. januar – stjålet flere flasker champagne fra samme butik. Han blev sigtet for butikstyveri for begge hændelser, som han erkender.

Bilist i knibe

Søndag den 6. januar klokken 00.05 standsede en politipatrulje en 27-årig mandlig bilist som holdt parkeret på Hold-an Vej i Ballerup. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret, idet han ikke havde gyldigt kørekort.

Flere undersøgelser førte til, at manden ligeledes blev sigtet for brugstyveri, idet bilens nummerplader var stjålet, samt overtrædelse af våbenloven, idet patruljen fandt et træbat i bilen. Manden blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel. Han erkender alle sigtelser.

Indbrud i varebil

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et tyveri fra en hvid Volkswagen Transporter varebil sket lørdag den 5. januar mellem midnat og klokken 09.40 på Ålegårdsvej i Skovlunde. Nummerpladelygten var taget ud, og diverse værktøj samt pung med personlige effekter var stjålet.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.