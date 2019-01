Et rødt kryds og smadret glas. Sådan så stærekassen ved Måløv i retning mod København ud lørdag, efter der igen var blevet begået hærværk på den. Foto: Flemming Schiller

fartkontrol I weekenden blev den permanente fartkontrol på Måløv Byvej endnu engang smadret.

Af Ulrich Wolf

Det er ellers et stykke tid siden, men nu skete det endnu engang. Fartkameraerne, de såkaldte stærekasser ved Måløv har igen været udsat for hærværk. Lørdag var der atter slået hul i glasset i forsøg på at hindre kameraet i at fungere.

Det er langt fra første gang, at kameraerne har været udsat for hærværk. Af flere omgange har ukendte gerningsmænd i ly af natten ødelagt glasset. Efterfølgende har Vejdirektoratet repareret glasset – og nu må de så på den igen igen.