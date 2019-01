Politikontrol på skolevejene

Politiet vil både stoppe de lidt for hurtige bilister og de cyklister, der kører uden lys, når de i denne uge rykker ud til landet skoler. Foto: Rådet for Sikker Trafik. Foto: Rådet for Sikker Trafik

Trafik Efter en dejlig lang juleferie er skolebørnene nu tilbage i trafikken, og politiet tager hul på det nye år med ekstra fokus på sikre skoleveje.

Af Mia Thomsen

I denne uge sætter politiet fokus på sikre skoleveje med ekstra kontroller omkring skolerne i hele landet.

Der er alt for mange gående og cyklister, som glemmer lys og reflekser – og i kombination med den mørke tid og bilister, der har lidt for travlt, opstår mange farlige situationer.

»Da politiet i samme periode i januar 2018 kontrollerede trafikanterne på skolevejene, blev knap 4700 bilister sigtet for at køre for stærkt. Det er et problem, at så mange kører for hurtigt, da det kan være svært for børn at vurdere, om de kan nå over vejen, hvis de ikke ved, hvor hurtigt bilerne kører,« siger Christian Bertelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Foruden at stoppe de lidt for hurtige bilister har politiet også fokus på cyklister, der kører uden lys.

»For mange bilister kan det være svært at se cyklisterne i mørket, hvis de kører uden lys. Derfor opfordrer vi alle forældre til at tjekke, om der er cykellygter på børnenes cykler, og om lyset virker på både deres egne og børnenes cykler, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Teenagere mest udsatte

Samtidig med politiets kontrol på skolevejene gennemfører Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden i de her uger kampagnen ’Teenager i trafikken’, der sætter fokus på de 13-16-årige, som er de skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken. Tal fra Vejdirektoratet viser, at ti gange så mange 16-årige kommer til skade eller bliver dræbt i trafikken som 6-årige.

»Selv om en del teenagere formentlig ser ud som om, de ikke orker at høre efter, hvad mor og far siger, så ved vi fra undersøgelser, at det nytter noget, når forældre blander sig i deres børns adfærd i trafikken. Mange børn og teenagere ændrer vaner, hvis de ved, at forældrene holder øje med og stiller krav om, at børnene skal køre forsvarligt i trafikken,« siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Opfordringerne til forældre lyder, at de skal minde deres teenagere om at huske hjelm og lys, når de cykler samt lægge telefonen i tasken og rette opmærksomheden mod trafikken, når de bevæger sig i den