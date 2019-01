Tysk er også rim og beats

Selvom man ligner - og gerne vil være skolelærer - kan man også godt give den fuld gas som tysk rapper. Det beviste Zoran Lekovic, der var forbi Skovvejens Skole Øst med sin utraditionelle og meget populære tyskundervisning. Foto: Flemming Schiller

gloser Eleverne på Skovvejens Skole Øst havde fredag efter nytår en noget anderledes tysktime, hvor der både blev rappet og kastet håndtegn.

Af Ulrich Wolf

De hårde beats og de hurtige ord lyder gennem de halvtomme gange på Skovvejens Skole Øst denne fredag formiddag lige efter nytår.

Lige nu er kantinen fyldt med elever fra 7. klasse, der alle har en noget anderledes undervisning. Højttalerne pumper ord og toner ud og rapteksterne har noget helt specielt over sig. De er nemlig på tysk, hvilket ikke er hverdagskost for de fremmødte elever. Formålet med den noget anderledes seance er ikke bare ren hygge efter juleferien. Det er en del af undervisningen i netop tysk, hvor skolen prøver at gøre faget mere levende.

Derfor har de hentet Zoran Lekovic ind til formålet. Han er sprog- og kommunikationsuddannet og har i et par år rejst rundt med sit ’’rapshow’’ på tysk, der har til formål at gøre det tyske sprog mere levende. Dermed håber han og de skoler som inviterer ham, at flere unge får øjnene op for det sprog, der tales i det store land lige syd for grænsen og som er et stort marked for Danmark med store muligheder for fremtidens generationer.

Lærte dansk med rap

»Jeg kommer oprindelig fra Bosnien og jeg lærte dansk ved at lytte til rap fra eksempelvis Jokeren og den slags. Det lærte mig rigtig meget omkring udtale. Så begyndte jeg at arbejde som pædagogmedhjælper i Sønderjylland. Selvom det er tæt på Tyskland, så er det alligevel svært at få de unge til at interessere sig for tysk. Jeg havde interesse for tysk sprog og gik til tyske rapkoncerter, hvilket mine venner grinede meget af, og ad den vej fik jeg indført tysk rap til børn og unge i institutionerne. Det synes de var helt vildt fedt, og det skærpede deres interesse for sproget, så jeg udviklede det efterhånden,« siger Zoran Lekovic, som derefter var lidt ude af det tyske sprog en årrække, hvor han blandt andet arbejde med marketing og studerede engelsk og kommunikation.

Men nu er det tyske sprog igen kommet ind under huden på ham og den interesse forsøger han nu at sprede til de unge i skoler landet over med sit ’’show’’.

Salen bløder op

Zoran Lekovic forsøger at få elevene til at rappe på tysk – og det er ikke så let. Det er tydeligt, at genertheden har overtaget, i hvert fald til at begynde med. Derfor rapper han selv for, mens teksten bliver vist på skærmen, så alle kan følge med. Efterhånden bløder eleverne lidt op og flere begynder at være med. De fleste fremmødte kender slet ikke noget tysk rapmusik, men begynder at kaste sig ud i nogle af versene.

Der bliver hujet, grinet og kastet nogle håndtegn, stærkt inspireret af Zoran, der måske ikke lige umiddelbart ligner en rapper, hvilket han strengt taget heller ikke er. Men han har godt styr på de tyske gloser og til sidst tør salen op og der bliver sunget med på versene fra de mange struber i salen.

Åben undervisning

Udover de mange fremmødte elever står der også nogle lærere i salen, som kigger entusiastisk på forestillingen. En af dem er udskolingsleder Claus Andersen.

»Det her er en anden og mere åben form for undervisning, som vi har indført. Det skaber mere interesse for sproget og for at lære. Det viser, at sprogundervisning er andet end bare at sidde ved bordet og modtage informationer eller bøje ord. Det skaber også et fællesskab, hvor man på tværs af klasserne mødes om sproget og finder ud af, at man måske har de samme udfordringer. Vi har gode erfaringer med det, for eleverne synes, det er fedt, så det er klart noget, vi vil kunne bruge i andre fag,« fortæller han.

Betydningen af ord

Den alternative tysktime er ved at være overstået. Eleverne bliver inddelt i grupper, hvor de skal koncentrere sig om en sætning, som de skal øve sig på og siden synge for klassen. Efter den første generthed bliver der sunget igennem, inden Zoran Lekovic afslutter med at rappe for alene.

Eleverne klapper i takt og er tydeligvis varmet op nu, inden der bliver sagt tak for i dag og eleverne tager deres stol med, stiller den på plads og myldrer ud af lokalet ind i deres klasser.

Tilbage står Zoran Lekovic i den nu tomme sal. Han er glad for at tage sin passion for undervisning og det tyske sprog ud til endnu flere elever. Indtil videre har Zoran, der taler med tydelig århusiansk dialekt, kun været på jyske skoler, så Skovvejens Skole i Ballerup er den første i Københavnsområdet.

»Jeg har fået så god respons på min undervisning, og jeg kan se, at det virker. At man kan lære sprog på en anden måde. Meget tyskundervisning handler om tysk historie og geopolitiske spørgsmål, og det kan nogen godt synes er kedeligt. Her prøver vi at gøre det anderledes. Det handler ikke så meget om grammatik, for det lærer man ikke i rappen, men om ords betydning og betoning, hvilket også er meget vigtigt. Og så har de unge det sjovt med det, hvilket også betyder meget,« siger Zoran Lekovic, som håber at blive lærer i netop tysk og engelsk, så han ad den vej måske fremover kan give den med rim remser og beats i klasselokalet i det tyske sprogs tjeneste.

Fotos: Flemming Schiller