Pensionister kommer også på tur næste år

Af Ulrich Wolf

I forbindelse med budgetforhandingerne for 2019 var blandt andet de årlige pensionistudflugter i spil, som et sted, hvor man kunne spare. Besparelserne blev dog ikke til noget og derfor kan kommunens pensionister igen i 2019 kommer på udflugt.

I 2019 går turene til Peter Lieps Hus, et 100 år gammelt traktørsted i Dyrehaven. Turen går med bus og vil køre gennem Nordsjælland inden man havner i huset til eftermiddagskaffen og middag. Så der vi være tid til både hygge og samtidig at opleve landskabet. Efter kaffen er der tid til, at man kan gå på egen hånd rundt i Dyrehaven eller på Bakken.

Udflugterne finder sted i maj og juni måned og er meget populære blandt kommunens pensionister. Der er plads til 180 deltagere pr. tur, der starter klokken 13 ved rådhuset og slutter klokken cirka 21 ved rådhuset. Og med seks ture i alt kan 1080 pensionister se frem til en herlig tur.

Lidt dyrere

Der er afsat 318.000 kroner til udflugterne, og samtidig vil der være en let forhøjet brugerbetaling for turene, der bliver 25 kroner dyrere, så billetprisen lander på i alt 225 kroner pr. person.

Det var en enig kommunalbestyrelse der nikkede til, at pensionistudflugterne igen i 2019 kan rulle ud i landskabet.

Det glædede især Michael Jensen fra Dansk Folkeparti.

»Vi er glade for, at pensionistudflugterne overlevede budgetforhandlingerne, og vi glæder os til nogle gode ture for kommunens pensionister,« sagde han ved behandlingen.

Den første tur er onsdag den 15. maj.