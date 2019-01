Voldsom trafik på villavej

Debat Undertegnede bor på Slettebjergvej. Jeg mener, at jeg før har henvendt mig om samme. Men mener ikke at have fået svar.

Af Alvin Mølhorst, Slettebjergvej 11, Ballerup

Sagen er, at området er et ’lukket’ villakvarter. Til- og udkørsel af området bliver nødt til at foregå via Gl. Rådhusvej.

Vi og en del af vores naboer oplever, at Slettebjergvej i udpræget grad bliver brugt som adgangsvej til områdets øvrige veje. Østervej, Højdevej, Lindealle, Langkærvej mv.

Ergo er Slettebjergvej en slags ’fødevej’ til de omliggende veje. Det samme er faktisk også tilfældet, når trafikken atter skal ud af området.

Slettebjergvej er en relativ smal villavej, som på ingen måde er anlagt med henblik på omtalte megen trafik.

Vores parallelle nabovej Lerbjergvej, er nærmest at betragte som en stillevej sammenlignet med den voldsomme trafikintensitet der plager Slettebjergvej.

Jeg mener tidligere at have påpeget, at en ensretning af Slettebjergvej fra Gl. Rådhusvej ned til Linde Alle samt en ensretning af Lerbjergvej fra Linde Alle ned til Gl. Rådhusvej ville have en yderst gavnlig effekt på områdets trafik-intensitet.

Og nu jeg er i gang med mine trafikforslag, så mener jeg, at en åbning af Linde Alle ud mod Hold-an-Vej ligeledes ville trafik-dæmpe gennemkørslerne på områdets øvrige veje.

Jeg tror, at kommunens embedsmænd og -damer i teknisk forvaltning meget vel kunne barsle med en unik løsning på ovenstående problemer.