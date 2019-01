Masser af musik og sang i Ballerup

Debat Socialdemokratiet har i længere tid afsøgt mulighederne for, at vores svageste og ældre borgere på plejecentre, hospice og institutioner kunne få glæde af vores mangfoldige musik-og kulturliv i Ballerup.

Af Bjarne Rasmussen (A), Medlem af kommunalbestyrelsen, kultur- og fritidsudvalget samt børne- skoleudvalget

Og sidst i november kunne kultur og fritidsudvalget så fremlægge en pulje, hvor vores mange orkestre, kor og ensembler kunne søge tilskud til optræden på plejecentre og lignende.

Midlerne kunne søges til dirigent, korleder, solist, arrangementer og så videre.

Og blev det så en succes? Ja, det må vi sige. Ikke mindre end 26 koncerter i 2018 og -19, fordelt på vores plejecentre og hospice. Til glæde for vores ældre medborgere og også vores mange orkestre, kor og ensembler, der har fået en mulighed for at optræde og vise, hvad de arbejder med på øveaftenerne.

Den relativt beskedne pulje kunne søges frem til 31. december 2018, og har altså genereret en masse musikglæde for de, der ikke lige har mulighed for at opleve og opsøge vores musikliv andre steder i kommunen.

Jeg vil, med mange andre, appellere til at dette gode initiativ kommer til at indgå i budgetdrøftelserne for 2020, så puljen kan blive permanent.