Skraldet har fået nye, fine forhold

Teamleder Kenneth Bøgh glæder sig over den nye plads og de mange forbedringer, som den byder på. Foto: Flemming Schiller

makeover Efter flere måneders lukning er Ballerup genbrugsstation på Energivej igen åbnet. Det er blevet til en ny og noget større plads med mere rum til både affald og borgere.

Af Ulrich Wolf

Der var ingen tvivl om, at Ballerups gamle genbrugsstation var moden til en makeover. Så i foråret 2018 besluttede man sig for at lukke den velbesøgte ’genbrug’ ned for at renovere den. Den skulle have været åbnet igen i efteråret, men det trak lidt ud, og derfor var det først i sidste uge, mandag den 7. januar, genbrugsstationen på Energivej genåbnede for publikum.

Ballerup Bladet kiggede forbi på åbningsdagen og gik ind på en særdeles ryddelig og stor plads med containere stillet i sirlige rækker, markeret med skilte i forskellige farver, der markerer de forskellige kategorier af affald, der kan komme i containeren.

Midt på pladsen er der opført en ny bygning, der både fungerer som mandskabsrum og som rampe op til en plads bagved, hvor man også kan komme af med visse kategorier af affald. Samtidig er der også åbnet en ’afdeling’ på den anden side af vejen, hvor der også er opstillet en række containere efter samme princip.

Den nye genbrugsplads på Energivej er blevet både større og mere ovesrkuelig.

Efter flere måneders lukning er den nu genåbnet. Foto: Flemming Schiller

Tiltrængt ombygning

»Genbrugspladsen er blevet bygget om af et par omgange, men det er mange år siden sidst. Det var helt klart, at den trængte til en ombygning. Samtidig er der kommet en række nye krav til miljøhåndtering, affaldssortering og de ansattes arbejdsmiljø, så vi var nødt til at følge med tidens krav. Før var det, især i de travle perioder, svært for borgerne at komme rundt med bilerne, men nu er der blevet meget mere plads, så det er vi glade for,« siger teamchef Kenneth Bøgh fra Vestforbrænding, som viser rundt sammen med den daglige leder af pladsen, Filip Keinicke Larsen.

Pladsen er også blevet markant større. Med de nye udvidelser er pladsen nu på 8410 kvadratmeter, hvor den før var på omkring 6000. De ekstra kvadratmeter er blevet indrettet både praktisk og smart, så genbrugsstationen lever op til de nye tider og opgaver.

»Vi har fået mere plads til haveaffald og det var der brug for. Så har vi fået zoneinddeling, så brugerne lettere kan få et overblik over, hvor de skal køre hen og der er kommet mere plads til at man kan køre rundt uden at køre i vejen for hinanden. Det er klart, at man skal lige lære det at kende, det gælder også for os, men det er blevet klart bedre for os og for borgerne,« siger Filip Keinicke Larsen, som også glæder sig over det nye ’’undervisningslokale’’ i den nye bygning midt på pladsen.

Filip Keinicke Larsen er det daglige ansigt udadtil på den nye

genbrugsplads i Ballerup. Foto: Flemming Schiller

I lokalet, som stadig er noget råt, er der opstillet en række plancher, hvor man kan lære om affald, sortering og hvilken effekt affald har på natur og miljø.

»Hernede kan man lære om, at affald ikke bare er affald, og vi fortæller eksempelvis om plastic og dets indvirken på miljøet. Formidling er også en af vores opgaver, derfor er jeg glad for, at vi har fået det rum hernede,« sige Filip Keinicke Larsen.

Mere åbent

Pladsen er også blevet mere åben. En række træer på bagsiden er blevet fjernet og der er stillet et kraftigt trådhegn op. Det betyder, at man forhåbentlig slipper for de indbrud, pladsen i perioder var plaget af.

»Der var indimellem lejre inde i buskadset, hvor der boede folk. Det medførte også en del indbrud på pladsen. Nu har vi fået fjernet træerne og lavet kraftigere hegn, så vi håber, at kunne mindske det problem,« siger Kenneth Bøgh, som også ser frem til den nye døgnservice, hvor man nu kan bruge pladsen hele døgnet.

Brugerne kan melde sig til via deres telefonnummer, som de kan bruge til at komme ind på pladsen og så kan, måske især erhvervskunder, benytte sig af pladsen på alle tider af døgnet. Det betyder samtidig, at man kan holde styr på, hvem som bruger pladsen udenfor åbningstid og kan spore eventuelt misbrug.

»Vi betragter borgerne som vores kunder, og hvis de efterspørger længere åbningstider, så giver vi dem det. God service er vores mål, og vi vil jo gerne have, at folk kommer igen, så derfor vil vi også tilbyde gode vilkår for kunderne,« siger Kenneth Bøgh.

Der er normalt to faste medarbejdere på pladsen i det daglige, der kan hjælpe og vejlede brugerne på alle måder, men i spidsbelastningsperioder kan der være fire-fem medarbejdere på arbejde, så alle kan komme af med affaldet bedst og hurtigst muligt.

Kommunen fejrer åbningen af genbrugsstationen på Energivej 44 på lørdag den 19. januar klokken 10-13 med forskellige aktiviteter for børn og voksne.

Pladsen har også fået en stor rampe, som man kan køre op på og læsse sit

affald direkte fra bilen ned i containerne. Foto: Flemming Schiller