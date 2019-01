Politi uge 2

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Butikstyv i Ballerup Centret

En politipatrulje kørte onsdag den 9. januar klokken 17:10 til en anmeldelse om flere butikstyverier i Ballerup Centret. En mistænkt tyv havde stjålet varer til en større værdi fra flere af centerets butikker.

En butiksdetektiv bemærkede, at den mistænkte gik fra en kasse uden at betale for nogle varer, hvorfor han tilbageholdt ham. Det viste sig at være en 33-årig rumænsk mand, som politiet sigtede for butikstyveri. Manden erkender.

Ung kvinde overså sin vigepligt

En politipatrulje kørte fredag den 11. januar klokken 20.07 til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Hold-an Vej i Ballerup.

En 20-årig kvinde skulle foretage et venstresving i et lyskryds, hvor hun overså en modkørende bilist – en 24-årig mand – hvorfor hun påkørte ham.

Heldigvis kom ingen af bilisterne til skade, men kvinden blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt. Hun erkender delvist, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ung mand sigtet for narkokørsel

Lørdag den 12. januar klokken 02.18 stoppede en politipatrulje en 22-årig mandlig bilist til rutinetjek på Mileparken i Skovlunde.

Patruljen skønnede at bilisten var påvirket af en eller anden form for narko, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver. Den unge mand nægter at have indtaget narko, oplyser Københavns Vestegns Politi.