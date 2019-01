Træningshold blev lukket uden varsel

Deltagerne fra ’Motion i det fri’ undrer sig over, hvorfor deres hold pludselig blev nedlagt. »Vi koster jo ikke noget og træneren var ansat alligevel,« lyder det fra et par af deltagerne. Foto: Foto Flemming Schiller

Lukning Brugerne af motionsholdet ’Motion i det fri’ er rystede. Deres hold blev pludselig lukket uden varsel. De troppede op til et skilt på døren og ingen træner. Det var et forsøg på venlighed, mener udvalgsformanden.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke længe siden, at ældregruppen Varden fra den ene dag til den anden fik frataget deres værested, uden at de var blevet spurgt eller varslet.

Nu er den tilsyneladende gal igen. En gruppe pensionister, der igennem længere tid har været en del af holdet ’Motion i det fri’ har mistet deres faste træningshold hver onsdag. Da de mødte op den 12. december hang der et skilt på døren til Sundhedshuset, hvor de plejer at mødes, med beskeden om, at holdet var lukket. Ingen træner dukkede op, og de omkring 30 motionister, der går på holdet for at genoptræne deres krop efter operationer, demens eller andre lidelser, måtte nu selv træne eller droppe holdet.

Den fremgangsmåde har chokeret brugerne af holdet, der nu overvejer at droppe ud og dermed miste deres ugentlige træning, der både har stor betydning for helbreddet og for den sociale kontakt.

Helt uforståeligt

»Der var omkring 30 brugere på holdet, som nu mister deres ugentlige træning. Det er folk, der både har en del fysiske skavanker og samtidig har vi en stor social funktion, og det er lige så vigtigt. Der kommer alle slag folk på holdet, og netop det, at vi havde en træner, som kunne genoptræne os på en professionel måde, er utroligt givtigt. Så vi står fuldstændig uforstående over for lukningen,« siger Mona Bak, som er én af brugerne på holdet.

Men det er ligeså meget fremgangsmåden, de undrer sig over.

»Vi kom ned om formiddagen den 12. december og der var så et skilt på døren om at holdet var nedlagt. Så stod vi der. Vi fik efterfølgende at vide, at vi kunne træne selv, da vi jo ikke bruger nogen hal, men træner i Damgårdsparken.

Men det er jo netop det, at vi har en professionel træner, der betyder det hele. Så nu er holdet ved at gå i opløsning, selvom vi indtil videre har mødtes alligevel. Men det bliver det ikke ved med. Vi forstår ikke, at man bare lukker holdet uden at fortælle os noget,« siger Kirsten Timmermans, en af de andre brugere af ’Motion i det fri’.

Mærkeligt møde

Ugen efter fik brugerne så et møde i stand med ledelsen af sundhedshuset og borgmester Jesper Würtzen (A), hvor de ville drøfte situationen. Her mødte borgmesteren op, men ingen fra ledelsen, og kun en opringning fra borgmesteren fik en angiveligt uforberedt repræsentant fra ledelsen til at dukke op.

»Her fik vi at vide, at vi jo bare kunne fortsætte selv eller melde os ind i LOF. Men det er jo ikke det, vi har brug for, og nogen har nok heller ikke råd til at betale for et træningshold eller lyst til at blive registreret. En af fordelene er jo også, at her kan man bare komme med på holdet uden at skulle være registreret. Så der vil nu blive flere af brugerne, der sidder tilbage uden at komme til træning. Det er helt skævt, at man fra kommunes side handler på denne måde og det er i direkte modsætning til kommunens ambitioner om at ’kommunen skal give de bedste tilbud, så snart vores borgere har brug for det’, som Lolan Ottesen siger i en artikel i Ballerup Bladet i december måned,« siger Mona Bak.

Langt fra borgerne

Både Mona Bak og Kirsten Timmermans er helt på det rene med, at der kan være behov for at spare på nogle tiltag, men de undrer sig over fremgangsmåden og hvorfor det lige skulle gå ud over dette hold.

»Vi koster jo ikke noget, for vi bruger ingen faciliteter andet end naturen, og træneren var jo ansat alligevel. Så det er ikke nogen stor udgift for kommunen. Vi vidste godt, at vores træner var sygemeldt inden nedlukningen, men der kunne man finde en anden træner. Og man kunne i det mindste varsle os. Vi oplever desværre mere og mere, at beslutningerne bliver truffet uden at borgerne bliver hørt og inddraget. Det er sørgeligt med den fjernledelse langt væk fra borgerens hverdag,« siger de to friske, men triste motionister, der opfordrer til at man genovervejer beslutningen om at lukke holdet og ikke mindst at revurderer måden man handler på i sådanne sager.

Formanden for social- og sundhedsudvalget, Lolan Ottesen (A), kan godt genkende den noget specielle fremgangsmåde.

Ville være venlig

»Det er ikke optimalt, men det gjorde man, fordi man ikke kunne give alle deltagerne besked på, at holdet skule lukkes ned. Mange af deltagerne havde ikke en mailadresse eller ville ikke oplyse den og da man ikke kunne få fat i alle deltagerne, så satte man et skilt op på døren,« siger Lolan Ottesen, som mener, at det blot var et forsøg på at være venlig.

Hun pointerer, at holdets deltagere kan fortsætte med at træne selv eller melde sig ind i andre forreninger.

»Deltagerne på holdet kan fortsætte med at træne selv eller de kan melde sig ind på andre hold. Der er flere tilbud i området. Men ’Motion i det fri’ med træner bliver lukket. Dels er den hidtidige træner sygemeldt og dels skal vi nu bruge ressourcerne anderledes. Ifølge loven skal vi nu genoptræne udskrevne patienter indenfor syv dage, og det skal vi bruge ressourcerne på. Det er de svageste borgere og det må vi prioritere først,« siger udvalgsformanden.

Hun skal dog mødes med brugerne fra ’Motion i de fri’ den 25. januar, hvor hun vil høre deres argumenter og se, om man kan finde en fælles løsning.

»Vi skal mødes den 25. januar og der vil jeg gerne høre på, hvordan det er foregået og blive lidt klogere på det hele. Så må vi se, om der kan findes andre tilbud eller løsninger,« siger Lolan Ottesen.