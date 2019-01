Vind det danske Oscar-bud

’Den Skyldige’ er Gustav Möllers spillefilmsdebut, der tog både ind- og udland med storm.

Af Mia Thomsen

Den nervepirrende thriller havde premiere på Sundance Film Festival i 2018, hvor den vandt publikumsprisen for bedste internationale spillefilm. Siden er fulgt et hav af nomineringer og priser og nu er Den Skyldige også valgt som dansk Oscar-bud i kategorien bedste udenlandske film.

Filmen har Jakob Cedergren i hovedrollen, hvor han leverer sit livs kraftpræstation i rollen som politibetjenten Asger Holm, som besvarer et 112-opkald fra en kidnappet kvinde.

Da forbindelsen pludselig bliver afbrudt, starter en nervepirrende jagt på kvinden og hendes kidnapper. Med telefonen som eneste redskab kæmper Asger mod tiden for at redde kvinden. Men snart viser det sig, at forbrydelsen er større end Asger først troede.

Deltag i konkurrencen

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film tre eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen om ’Den Skyldige’ skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Jakob Cedergren er især kendt for sin rolle i en dansk tv-serie fra 2000, hvor han spiller journalisten Bjarne Madsen. Hvad hedder den tv-serie?

Send svar samt navn og adresse på mail: vind@ballerupbladet.dk. idste frist for at deltage er mandag den 21. januar. Vi trækker tre vindere, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente filmen på redaktionen i Ballerup.