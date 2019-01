»A walk in the park at føde«

De dårlige fødselshistorier stod i kø i Belinda Godsks familie. Så da hun selv blev gravid første gang, gik hun i gang med at undersøge mulighederne for at komme nemmere igennem fødslen. I dag har hun født fire børn, uden smerter, ved hjælp af fødselshypnose. Foto: Flemming Schiller

moderskab At blive gravid og skulle være mor er en af de største glæder i livet, men med graviditeten sniger angsten for fødslen sig også ind. Angsten for smerterne og for, at der skal ske noget med barnet parret med historier om rædselsfulde fødsler står nærmest i kø i kvinders bevidsthed. Også hos Belinda Godsk. Hun tog sagen i egen hånd og har født fire børn uden smerter ved hjælp af fødselshypnose.

Af Dorthe Oxgren

En slank, lyshåret kvinde tager imod i villaen i Skovlunde, halvvejs gennem sin barselsorlov med barn nummer fire. Det er ikke til at se, at den 42-årige vvs-ingeniør har født fire børn på ti år. Ovenikøbet smertefrie fødsler.

Det lå ellers ikke kortene, at Belinda Godsk skulle få nogle nemme fødsler. Rædselsfulde fødselsberetninger har det med at gå i arv fra en generation til en anden. Og sådan var det også i Belinda Godsks familie.

»Min mor har haft grimme fødsler, og mine søstre ligeledes, så da jeg blev gravid første gang, undersøgte jeg alt muligt. Jeg var på det tidspunkt kollega med John, og han fortalte mig om fødselshypnose. Så jeg besluttede mig for at prøve det. Jeg havde allerede besluttet mig for, at jeg ville føde hjemme, hvor man har den samme jordemoder, og hvor det foregår i ens egne trygge rammer i stedet for på hospitalet, der virker intimiderende. Men da man ikke kan få smertelindring ved en hjemmefødsel, tænkte jeg ’alle kneb gælder’,« fortæller Belinda Godsk.

Uden for på terrassen ligger hendes fjerde barn, seks måneder gamle Laura og sover. Hun er som de øvrige tre børn født ved hjælp af fødselshypnose. En teknik Belinda Godsk har lært hos sin ingeniørkollega, John Madsen, der driver en hypnoseklinik Ballerup.

Endte på hospitalet

Hypnosen falder godt i tråd med det, Belinda Godsk har læst om at slappe af og lade kroppen tage over, når den skal føde. Så da hun er fire måneder henne i graviditeten, starter hun i et forløb med fødselshypnose, hvor hun mødes med hypnotisøren cirka en gang om måneden frem til fødslen. Derhjemme træner hun desuden 15 minutters selvhypnose om dagen.

»Jeg lagde mig på min seng og lyttede til den cd med selvhypnose, John havde indtalt. Nogle gange hørte jeg den til ende, andre gange snorkboblede jeg, inden den var slut. Men det er sådan noget med, at ’du skal have den bedste og mest behagelige fødsel for dig og dit barn’,« forklarer Belinda Godsk og fortæller videre:

»Vi lavede en plan A og en plan B. Plan B gik ud på, hvordan jeg skulle bevare roen, hvis jeg skulle komme på hospitalet. Det var der en vis sandsynlighed for, da jeg var førstegangsfødende. Og det skete også,« fortæller Belinda Godsk, der endte med at føde på hospitalet med »ve-stimulerende drop, bælte og hele balladen«.

Men alligevel kalder hun sin første fødsel for »næsten perfekt«. For hun evnede at bevare roen, selv om hun måtte opgive at føde hjemme, og fødslen var både lang og hård, og barnet var stort og sad skævt i bækkenet.

Mandens rolle

I fødselshypnose-forløb lærer kvinderne også, hvordan de kan bedøve sig selv under fødslen, hvis de får brug for smertelindring. Og det skulle efter sigende også være muligt ved hjælp af hypnose at føde helt uden at kunne mærke noget. Men det ønske havde Belinda Godsk ikke. Hun ville gerne være aktiv under fødslen og kunne mærke kroppen arbejde. Hun fik heller ikke brug for at smertelindre sig selv ved hjælp af selvhypnosen.

»Jeg havde kraftige veer, og jeg kunne mærke min krop. Men jeg havde på intet tidspunkt smerter. Helt seriøst. Det var ligesom at stå i fitnesscentret og laver ben-pres, det var den måde, jeg kunne mærke min krop. Og jeg havde veer hele tiden på grund af ve-droppet. Men jeg var helt stille og rolig, og Harald havde en puls på 140 gennem hele fødslen, den dykkede ikke og steg ikke. Han havde det fint under hele forløbet. Og havde jeg brug for ekstra støtte, kunne min mand blot lægge en hånd på skulderen af mig,« fortæller Belinda Godsk.

Hendes mand var med hos hypnotisøren to gange, dels for at afmystificere hypnosen, men også for at kunne støtte hende undervejs, således at en enkelt berøring kunne bringe hende dybere ned i hypnosen og i afslapningen under fødslen.

»Bagefter rejste jeg mig op, og det var jordemødrene meget forundret over, fordi jeg havde været i gang så længe. Jeg kom mig utrolig hurtigt, og efter fire måneder var jeg nede på min normale vægt igen. Amningen fungerede perfekt. Mælken løb til lige efter, jeg kom hjem. Det er også en del af det. Man er afslappet og føler ikke, man har været gennem en traumatisk fødsel. Det var en god oplevelse, også selv om, det blev efter plan B.«

To veer og en baby

Da Belinda Godsk tre år senere er gravid med barn nummer to, føler hun sig anderledes godt forberedt. Dels har hun født et barn, og så har hun læst om smertefrie fødsler. Hun vælger igen hjemmefødsel. Hun ønsker at føde uden at presse og i hugsiddende stilling. Hun har et par sessions hos hypnotisøren for at få genopfrisket fødselshypnosen, og træner igen dagligt 15 minutter med selvhypnose.

»Anden gang jeg skulle føde, ringede jeg til hospitalet klokken syv om morgenen og fik at vide, at alle jordemødrene var på kongres, så de havde hyret en privat jordemoder, og hun laver ikke andet end hjemmefødsler. Det var heldigt, for jeg havde endnu en stor dreng i maven, med et stort hoved, der stod skævt i bækkenet. Men jordemoderen kunne rebozo (indiansk teknik hvor man ved hjælp et tørklæde kan vende og flytte barnet inde i maven, red.) og hun kunne ryste mit bækken lige så forsigtigt. Jeg kunne mærke, at nu var han på plads, og så begyndte presseveen. Jeg hverken gispede eller pressede, men satte mig på en skammel, og så fødte jeg hans hoved. Jeg kunne høre min mor var på toilettet, så jeg råbte til hende: ’mor, mor, jeg er ved at føde’. Så meget overskud havde jeg. Og så kom min mor ind, mens jeg sad med Eskilds hoved mellem hænderne, og i næste ve fødte jeg kroppen,« fortæller Belinda Godsk, der er glad for at have haft sin mor med som vidne til en rolig og smertefri fødsel.

»Min mor har selv født fem børn, alle forfærdelige fødsler. Så hun er helt opslugt. Hun synes, det er fantastisk.«

Stod op og fødte børn

Belinda Godsk bliver gravid med Ingrid i 2014 og med Laura i 2017, og begge gange føder hun med hjælp fra en privat jordemoder. Selvhypnosen ligger nu på rygraden, så det har hun ikke brug for at genopfriske.

»Det er ligesom at lære at cykle, når først man har lært det, så kan man det bare,« siger hun.

Begge fødsler foregår hjemme, og begge piger bliver født i ro og mag i køkkenet i stearinlysets skær.

»Mine historier er ret kedelige, for med Ingrid og Laura, var det bare just another day. Det var bare en morgen, vi stod op, og så fødte vi et barn. Det tog kun to timer. Og så gik jordemoderen, da hun havde ryddet op. Der er ikke rigtig noget at fortælle,« siger mor til fire og tilføjer:

»Der er ikke noget hokus-pokus i fødselshypnose. Det handler om at give slip, men vi lever i en tidsalder, hvor alt er under kontrol. Men lige præcis når man skal føde, handler det om at give slip, og lade kroppen gøre det, den er bestemt til. Folk forbereder deres bryllup ned i mindste detaljer men ikke deres fødsler. Det overlader de til hospitalet. Tag noget ansvar for det selv. For man kan faktisk forberede sig mentalt og kropsligt, så det bliver ‘a walk in the park’ at føde.«