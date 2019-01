Tredje kuld er klar til start

Det nye Mere Monitor-hold samlet til fællesfotografering i Baghuset, hvor de snart skal spille deres første koncert. Foto: Privatfoto

mere monitor 30 unge har fået plads på det nye Mere Monitor-hold, der går på scenen til deres første koncert fredag den 1. februar.

Af Mia Thomsen

I Ungdomskulturhuset Vognporten er det nye år skudt i gang med præsentationen af det helt nye hold, der skal udgøre talentmassen i musikprojektet Mere Monitor.

Det er tredje kuld og i alt er 30 unge kommet gennem nåleøjet og har fået en plads i det populære musikkollektiv, som de seneste år har hjulpet flere lokale unge med at blive endnu bedre musikere og sangere.

I år består holdet af tre bands, tre duoer og 10 solister: M.A.S.K, 62Two, Berg, Medhør, Byrlund, Anton, KLE & ANEESH, Loui, Saxe, SOULXMIND, Ling & Saietz, Jomra, Draug, Kravin, Hole in the Article og Cecillie Kærbye.

Både nye og gamle

De 30 unge artister boltrer sig især i genrerne pop, soul, urban og hiphop. Flere er gengangere fra sidste års Mere Monitor, mens andre er helt nye i projektet. I sidste uge var holdet for første gang samlet til årets første møde, hvor de hver især blev præsenteret for hinanden og hvor de efterfølgende fik mulighed for at snakke lidt med hinanden.

1. februar går de første artister fra sæson tre på scenen i Baghuset til årets første Mere Monitor-koncert. Arrangementet er gratis og begynder klokken 20, hvor alle er velkomne.