Unge mødre finder fællesskab i musikken

Simone sætter stor pris på sit musikalske frirum oppe under musikskolens tag sammen med sønnen på fem måneder, som her kigger forventningsfuldt op på sundhedsplejerske Bettina Thomsen. Foto: privatfoto

Projekt Ballerup Musik- & Kulturskole har arbejdet med et musikalsk projekt, hvor to udvalgte mødregrupper fra Sundhedshuset mødtes gennem musik, leg og bevægelse til glæde og gavn for både mor og barn.

Af redaktionen

»Nu skal I alle sammen hilse på min lille ven Flamingo.«

Rytmikpædagog Lisa Nyeng sidder i en kreds af små glade og forventningsfulde tilhørere og fremtryller en lyserød fjerdusk af en flamingo-bamse.

Høje hvin og lyde afslører børnenes begejstring for dagens møde med det pjuskede dyr, som går på skift mellem ivrige babyhænder, mens Lisa Nyeng lægger sangstemme til.

Vi er på besøg i Ballerup Musik- & Kulturskoles ene babyrytmikgruppe for unge mødre, som finder sammen hver torsdag helt oppe under skolens tag i et rum fyldt medfarverige legesager og alverdens instrumenter.

I den første del af lokalet står et kæmpe klaver. En skriggrøn skummadras midt i rummet sætter scenen for dagens musikalske program, som alle de fremmødte efterhånden er godt bekendt med, siden gruppens første toner blev slået an i slutningen af september.

Foruden rytmikpædagog, fire musikglade babyer og deres mødre består gruppen også af sundhedsplejerske Bettina Thomsen, der ind imellem leg med sæbebobler og sjov dans på skummadrassen giver de spørgelystne mødre gode råd og vejledning om alt fra behandling af svamp i munden til overgangskost.

Vi er alle i samme båd

Gennem de næste tre kvarter bliver der danset, sunget, grinet, kildet og kysset til den helt store guldmedalje på musikskolens øverste etage.

Cecilie er en af de unge mødre, der hver torsdag har taget turen til musiklokalet på Gl. Rådhusvej sammen med datteren på syv måneder:

»Det er rigtig hyggeligt og sjovt at gå til rytmik sammen med sit barn, og jeg synger også sangene for hende derhjemme. Alle børnene elsker det simpelthen,« fortæller Cecilie.

Både store og små gruppedeltagere kender efterhånden hinanden ret godt. Ud over at ses privat er de også alle en del af mødregruppen, som mødes med Bettina Thomsen i Sundhedshuset hver fredag, og deltager Simone er ikke i tvivl om, hvorfor det hyppige samvær med andre unge mødre og deres børn har så stor betydning:

»Her bliver vi ikke mødt med fordømmende blikke og kommentarer, fordi vi har fået børn i en ung alder. Vi er jo alle i samme båd, og vi deler mange af de samme værdier, fordi vi er jævnaldrende,« forklarer Simone med sin fem måneder gamle søn på armen.

Ligesom Cecilie har Simone også et ældre barn på fire år, mens rytmikgruppens tredjemedlem Sandie blev mor til en pige for første gang for otte måneder siden. Sandie har haft stor glæde af at trække på erfaringerne fra andre unge mødre, men også når det gælder fælles snakke om andet end babygylp og vuggestueplaner, er der slående og vigtige ligheder mellem mødrene:

»I gruppen taler vi meget om, hvor vi gerne vil hen, når vi er færdige med barslen. Hvilke uddannelser eller jobs, der tiltrækker os. Vi er ikke det sted i livet endnu, hvor vi er i fuld gang med en karriere, som ældre mødre måske er,« fortæller Sandie, der sideløbende med rollen som næsten nybagt mor gennemførte en studentereksamen i sommer.

Musik skaber frirum

Rytmikpædagog Lisa Nyeng havde ikke mange betænkeligheder, da skolens leder Jesper Sveidahl bad hende stå i spidsen for det musikalske arbejde i de to mødregrupper:

»Kombinationen af sang og bevægelse er generelt uhyre vigtig for udviklingen af børnenes motoriske færdigheder, det stimulerer alle barnets sanser, og kontakten mellem mor og barn styrkes gennem de fælles oplevelser og den fælles opgave,« forklarer Lisa Nyeng og understreger samtidig, hvor vigtigt det er, at mødrene oplever et fællesskab gennem rytmikken og har mulighed for at hente inspiration og motivation til hverdagen med deres barn.

Når døren lukkes til den farvestrålende musikhule oppe under taget, og Lisa Nyeng med sin triangel sætter timen i gang, bliver gruppen del af et frirum med fælles fokus på leg, musik og bevægelse for både mor og barn.

»Jeg har sat ganske få, men klare rammer for forløbet i gruppen. Det er vigtigt, at mødrene synger med på alle sange, for det er deres stemme, som barnet skal samarbejde med og finde tryghed og genkendelse i,« fortæller Lisa Nyeng og fortsætter:

»Endelig gør jeg meget ud af at vise, at det er okay, vi er fjollede i det her rum og giver den gas med fjollede ansigtsudtryk, sjove stemmer og gakkede bevægelser. Her kan vi slippe os selv lidt fri, for vi behøver ikke være perfekte, heller ikke som mødre. Fjolleriet er samtidig med til at styrke kommunikationen med det enkelte barn.«

Kvalitet i samværet

Det musikalske projekt for de to mødregrupper sluttede i november, og efterfølgende har musikskolen evalueret deltagernes udbytte af de musikalske timer på skummadrassen i samarbejde med gruppernes deltagende sundhedsplejersker.

Leder af Ballerup Musik- & Kulturskole Jesper Sveidahl har igangsat projektet, støttet med midler fra Kultur- og Fritidsudvalget, og fulgt det tæt gennem hele forløbet:

»Vi er rigtig glade for, at vi med dette projekt har kunnet tilbyde babyrytmik til flere grupper af mødre og på den måde har kunnet udbrede et vigtigt kulturtilbud og skærpe opmærksomheden og interessen for musik og rytmik i kommunen, fortæller Jesper Sveidahl, og ifølge ham er alle positive forventninger til forløbet blevet indfriet.

»Evalueringen har da også vist, at babyrytmikken har været et relevant og udviklende tilbud, som har skabt kvalitet for de deltagende mødregrupper fra Sundhedshuset,« tilføjer han.