Storsejr til Wolfpack

Wolfpack slog Stevnsgade 97-79 i weekendens Københavneropgør i Basketligaen. Foto: privatfoto

Basketball Det var et forstærket Stevnsgade-hold, der gæstede Herlev Hallen lørdag eftermiddag, mens BMS Herlev Wolfpack var uden William Asplund og Marcus Appreku Sampson.

Af redaktionen

Wolfpack kom godt fra start, og med forsvaret i gear blev der gået til den fra første fløjt. Wolfpack holdt således Stevnsgade på to point i kampens første fem minutter og 11 point for resten af perioden ved trepointsscoring fra Filip Rajovic i de døende sekunder. For Wolfpack var der et godt mix af holdspil angrebsmæssigt med syv forskelligt scorende spillere 23-11.

I anden periode kom Stevnsgade ud med omvendt fortegn, anført af Filip Rajovic og Igor Bakic lavede de et 12-0 run, inden Wolfpack fik stoppet blødningen og kom igen. Fra Wolfpack skal nævnes Jonas Giese Andersson for virkelig flot boldforsvar, der fik forceret mange pressede afleveringer til scoring og lavede otte point i perioden. Andreas Meilby tog virkelig flot af sig i reboundspillet, men Deionte Simmons kampen igennem voldte Stevnsgade problemer. 25-30 ved halvleg

Tredje periode lagde Wolfpack stærkt ud med flot forsvar og stærkt reboundspil fik du trukket jævnt fra igennem perioden med flotte scoringer af Austin Waddoups i slutningen af perioden, som vindes med 21-14 (69-55)

Sidste periode blev der givet mere plads til fysisk spil i feltet, hvor Deionte Simmons og Jeremy Wilson gik hårdt til den og begge kom i fejlproblemer. Det var dog Deionte Simmons, der trak det længste strå med otte point i perioden, som endte 28-24 – med et samlet slutresultat på 97-79 til Wolfpack