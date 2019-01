Ny eSport-forening i Egebjerg

Der games på livet løs rundt om i de små hjem, men nu er der også mulighed for at komme ud af hulen og ind i et fællesskab, når Egebjerg Esport slår dørene op. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

gaming En nystartet forening i Ballerup, Egebjerg eSport, har netop set dagens lys. Der er med den nye forening atter mulighed for at komme ud af de mørke værelser og ind i et fællesskab omkring esport, hvor ligesindede kan støtte, hjælpe og udvikle hinanden.

Af redaktionen