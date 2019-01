Find vej i Idrætsbyen

Debat Ballerup Idrætsby spiller en central rolle indenfor idrætslivet i Ballerup Kommune. Derfor er det vigtigt at udvikle det for at styrke det sociale samvær.

Af Özcan Kizilkaya (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Idrætsbyen har været på dagsordenen i kultur- og fritidsudvalget, og vi har hørt diverse oplæg om ’den fremtidige idrætsby’ på udvalgetsseminar på Kollekolle, med henblik på de forandringer Idrætsbyen skal igennem, med det formål er at øge fælleskabet.

Der blev fremlagt en udviklingsplan som indeholder fem temaer: Sammenhængende Idrætsby med centrum, fællesskaber og socialt samvær, optimale fællesarealer og anlæg, idrætsbyen for alle – også selvorganiserede samt cykelby

Jeg synes personligt, at Ballerup Idrætsby skal fremstå mere sammenhængende, tilgængelig og imødekommende.

Det skal være let for borgerne at finde rundt i Idrætsbyen. Derfor synes jeg, at der skal være en skiltningsordning i midten med de forskellige idrætsfaciliteter, for at skabe overblik.

I det man træder ind i idrætsbyen, skal man kunne se på bygningerne, hvilke faciliteter, de indeholder. Derfor har jeg et rigtigt godt forslag, som vil gavne alle. En anderledes kunstnerisk metode som vil give liv i idrætsbyen og sætte sine spor hos befolkningen.

Det er faktisk lidt ligesom hospitalsystemet, hvor lægen eller sekretæren siger ”følg efter den røde streg, så er du ved røntgenafdelingen”.

De forskellige idrætsfaciliteter skal have en farve, og de farver tænker jeg man kan lave en oversigt over, ved indgangen til idræts byen, hvor der står ’Velkommen til Idrætsbyen’ . Nedenunder eller på et separat skilt er en oversigt over de forskellige farver, man kan følge for at nå de forskellige faciliteter. Disse farver er markeret på asfalten eller en anden form for markering. Man kunne måske også tage en kunstner indover projektet, som måske havde en anden kreativ løsning.

Sådan en løsning vil være gavnlig for alle som vil til idrætsbyen, og den vil helt klart mindske forvirring hos de nye borgere, der ikke kender stedet.