Debat Vi har et godt jobcenter. Det viser den nyeste borgertilfredshedsundersøgelse som erhvervs- og beskæftigelsesudvalget fik forelagt på sidste uges møde.

Af Johan Müller (A), Medlem af kommunalbestyrelsen samt erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

Særligt er jeg glad for, at 83 procent af de 799, der har svaret på undersøgelsen, synes, at jobcentret kommunikerer forståeligt. Det er nemlig et område vi har haft meget fokus på.

77 procent oplever i høj grad medarbejderne som imødekommende, det er vigtigt, for gode relationer skaber gode resultater.

Jeg er ikke kun glad for de flotte resultater, men også for, at vi kan bruge undersøgelsen til at se, hvor vi skal sætte ind i fremtiden. Kigger man på undersøgelsen er det især den tværfaglige indsats, vi skal forbedre. Det må være fokus de næste år, så ingen falder mellem to stole