Hvad er vigtigt for borgerne i Ballerup?

Debat Radikale Venstre har været på gaden og talt med borgerne i Ballerup om, hvad de synes er vigtige emner til det kommende folketingsvalg.

Af Abbas Razvi og Sanne Fandrup (B), Hhv. folketingskandidat i Ballerupkredsen og formand for Radikale Venstre i Ballerup

Borgerne i Ballerup vil have bedre folkeskoler med bedre læringsmiljøer, bedre individuelle behandlingsmuligheder for de syge, dagtilbud med tilstrækkelige pædagogiske personaleressourcer, og en anerkendende tilgang til borgere med anden etnisk baggrund.

Det var budskaberne, da vi – Sanne Fandrup, formand for Radikale Venstre i Ballerup og Abbas Razvi, folketingskandidat for Ballerup opstillingskreds – var på gaden i december og januar og talte med folk.

Borgerne var meget kede af den udvikling der er sket på uddannelsesområdet og gav udtryk for deres utilfredshed over de nedskæringer, der er sket. Folkeskolerne var borgerne heller ikke helt tilfredse med – for mange lektier sagde en flok elever fra 8. klasse.

En del borgere var også utilfredse med den tone, der præger udlændingedebatten.

Alt i alt var det gode samtaler, og vi tager bekymringerne seriøst og vil arbejde ihærdigt for, at finde gode løsninger på de reelle problemer, der optager vores landsmænd.