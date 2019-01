Den grønne omstilling i Ballerup

Debat Alternativet har med stor interesse læst Ballerup Bladet i uge 3 om byplanerne for Ballerup bymidte. Især er vi glade for placeringen midt i byen. Det er dejligt at Ballerup kommune planlægger byggeri i et beboet område, og ikke tæt på fredede områder, som vi har set ved planerne om DTU-campus tæt på søbeskyttelseslinjen i Sømosen.

Af Thomas Anker (Å), Folketingskandidat for Alternativet i Københavns Omegns Storkreds