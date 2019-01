Vi justerer p-forbuddet på Lundebjerg

Debat Hanne Ladegaard sendte i sidste uge et åbent brev til borgmesteren i Ballerup Bladet om parkeringsforbuddet på Lundebjerg.

Af Trine Baarstrøm, Afsnitsleder i center for by, erhverv og miljø, Ballerup Kommune

Som vi tidligere har beskrevet i et svar i Ballerup Bladet, er parkeringsforbuddet indført af to hensyn. Det er hensynet til cykeltrafikken og hensynet til bussens adgang til busstoppestedet.

Før parkeringsforbuddet blev etableret, kunne vi konstatere, at mange bilister hver eneste dag holdt ulovligt parkeret, når de skulle handle i Netto. Bilisterne parkerede simpelthen for tæt på vejkryds og busstoppestedet.

Parkeringsforbuddet er etableret for at ”hjælpe” med til at gøre det mere klart for bilisterne, hvor man må parkere og hvor man ikke må parkere.

Det har selvfølgelig ikke været hensigten at skabe flere uhensigtsmæssige situationer og parkeringskaos i området, og derfor vil vi snarest foretage nogle justeringer i parkeringsforbuddet. Muligheden for kantstensparkering vil for eksempel blive genetableret. Samtidig vil vi tydeligt markere, hvor det ikke er lovligt ifølge Færdselsloven at parkere, således at vi ikke genskaber trafikproblemer for busser og cyklister.

Jeg vil også gerne lige nævne, at der i det seneste budget for Ballerup Kommune i 2020 er afsat midler til at lave en mere trafiksikker løsning for cyklisterne på Lundebjerg. Når vi går i gang med at forberede arbejdet, vil vi naturligvis også se nærmere på behovet for parkering i området. Det skal dog nævnes, at Ballerup Kommune kun råder over selve vejarealet, da arealerne, der støder op til vejen, er private matrikler. Her kan kommunen ikke etablere parkeringspladser.