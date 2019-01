Debat Alvin Mølhorst skrev i sidste uge i Ballerup Bladet om trafikken på Slettebjergvej. Han beskrev, at vejen bliver brugt som adgangsvej til vejene i det omkringliggende område.

Af Julie Egede Hansen, Trafikplanlægger i center for by, erhverv og miljø, Ballerup Kommune

Medarbejdere fra center for by, erhverv og trafik har holdt møde med Alvin Mølhorst og drøftet trafikmønstrene på Slettebjergvej og i det omkringliggende område.

Vi har besluttet at trafiktælle på Slettebjergvej, Lerbjergvej og Langekærvej for bedre at få belyst fordelingen af trafikken ind og ud af området. Derefter vil vi vurdere, om der er behov og mulighed for ændring i fordelingen og mængden af bilister på adgangsvejene til området.