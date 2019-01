Vrede over glatte fortove og stier

Hvert år er saltning og snerydning en evig kilde til debat - i sidste uge klagede mange over glatte fortove og cykelstier. Foto: Ballerup Bladet

vintervejr Frosten kom, men snerydningen og saltningen var mangelfuld flere steder. Det fik folk til tasterne, og udvalgsformanden erkender, at det ikke var godt nok.

Af Ulrich Wolf

Den er sikker hvert år. Det bliver vinter, kulden kommer og det bliver glat. Så skal kommunerne sørge for, at der bliver ryddet og saltet, så folk ikke vælter rundt på fortove, cykelstier og veje.

Men igen i år var saltningen tilsyneladende mangelfuld, for da frosten lagde sig over Ballerup torsdag og fredag, var der mange som bogstavelig talt kom på glatis. Flere steder især i Måløv gjorde glatte fortove, cykelstier og veje livet surt – og farligt – for folk, hvilket fik mange til tasterne i de forskellige lokale facebookgrupper, hvor der blev klaget over manglende saltning.

Det gik ikke stille af, og flere gange måtte formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A), besvare vrede indlæg. Og hun lægger sig fladt ned.

Det er uacceptabelt

»Det kan godt være, at dem som salter traf nogle forkerte beslutninger, da frosten kom pludseligt torsdag, og undlod at feje den frosne sne væk og salte. Men frosten kom meget pludseligt, og derfor skulle der handles hurtigt. Men jeg har set de mange opslag og jeg har indskærpet overfor forvaltningen, at vi skal have saltet ordentligt. Det er naturligvis helt uacceptabelt, at folk falder på vores fortove og jeg er sikker på, at det bliver gjort ordentligt fremover,« siger Hella Hardø Tiedemann.

Også de byggeplader, der ligger ved Banegårdspladsen i Ballerup har været kritiseret, fordi de er meget glatte, flere har set folk falde på dem, så også her skal man være ekstra opmærksom, når man går på pladsen i disse vintertider.