Nytårskur med gode erhvervsgaver

De var både hygge og netværk, god mad og ny viden, da Busines Ballerup for femte år inviterede til erhvervsnytårskur på Ballerup Rådhus. Foto: Flemming Schiller

netværk Fredag var Ballerup Rådhus atter samlet til den årlige erhvervsnytårskur. Her kunne de lokale erhvervsdrivende netværke og erhvervsminister Rasmus Jarlov kom med et par gode nyheder til kommunen.

Af Ulrich Wolf

Det er femte gang, at Ballerup Kommune afholder erhvervsnytårskur på Ballerup Rådhus. I år var temaet ’fremtidens digitale medarbejder og arbejdsmarked’. Allerede ved indgangen havde virksomheden Virsabi stillet lidt VR-udstyr op, som de mange fremmødte kunne ’lege’ med og prøve af.

Den helt fyldte sal kunne først høre borgmester Jesper Würtzen (A) byde velkommen og fortælle om Ballerup som erhvervskommune og at tallene viser, at det går rigtig godt for kommunens virksomheder. De tjener godt, eksporterer meget og bidrager stort til landets BNP.

Godt samarbejde

»Vi har mange attraktive områder, som vi gerne vil udvikle. Lautrup, Kildedal, store trafikplaner og ledige ejendomme, der alle kan tiltrække flere virksomheder. Vi er en kommune, der er glade for samarbejdet med erhvervslivet og derfor er det også dejligt at se så mange i dag,« sagde borgmesteren.

Derefter tog formanden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec (A), ordet og sagde et par ord om den store indsats som jobcentret i Ballerup gør for de ledige i kommunen og samtidig slog han til lyd for, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse.

»Vi har et mål om at 25 procent af alle skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er ambitiøst og det bliver ikke let, men det er nødvendigt,« sagde han.

Netop de ord var et godt oplæg til dagens hovedtaler, erhvervsminister Rasmus Jarlov (C), som netop sagde en del om fremtiden arbejdsmarked.

Sjællands Herning

»Ballerup er Sjællands svar på Herning – og det er ment positivt. Her går man op i erhvervslivet og har rigtig mange virksomheder og det er noget, man lægger mærke til mange steder,« sagde ministeren, som netop pointerede, at man i fremtiden skulle have flere unge til at vælge erhvervsvejen og tage en erhvervsuddannelse.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov. Foto: Flemming Schiller.

»Vi kommer om ti år til at mangle 9000 mekanikere eksempelvis. Det er vigtigt, at vi får de unge til at vælge jobs, hvor de producerer noget og ikke bare er SoMe-eksperter,« sagde Rasmus Jarlov, inden han kom med en nyhed, der i hvert fald gjorde stor lykke i erhvervs- og politikerkredse.

Han kunne nemlig afsløre, at Erhvervsministeret har givet tilladelse til, at man kan bygge på de store områder på DTU, ved Lautrupparken og ved Ballerup Idrætsby.

Plads til byggeri

Alle tre steder har længe været i fokus hos Ballerup Kommune som steder, hvor man gerne vil give plads erhvervsbyggeri og til at lave forsøg med selvkørende bustransport til pendlere.

»Ministeriet er overmyndighed, når kommunerne i den slags sager udenfor de tætte byområder skal give tilladelser til erhvervsbyggeri. Det er en del af regeringens hovedstadsudspil og en modernisering af Fingerplanen og det kommer altså også Ballerup til gode som den store erhvervskommune den er,« sagde Rasmus Jarlov.

Nyheden glædede også borgmester Jesper Würtzen.

Stor betydning

»Det har meget stor betydning for Ballerup Kommune. Det kan godt være, at det virker noget diffust på den almindelige borger, men det, at der nu er givet grønt lys til byggeri og busforsøg, har stor betydning for Ballerup, fordi vi også i fremtiden vil være en førende erhvervskommune,« sagde Jesper Würtzen.

Borgmester Jesper Würtzen. Foto: Flemming Schiller

Efter de gode nytårsnyheder var der pause og networking, indtil dagens næste talere gik på, hvor Michael Harboe, CEO i virksomheden Virsabi ,og Carsten Lassen, administrerende direktør hos Specialisterne, fortalte om fremtidens digitale arbejdsmarked og især arbejdet med virtual reality, som alle jo kunne snuse til, da de gik ind til dagens arrangement. Endelig kom Anders Bjarklev, rektor for DTU, og fortalte om, hvordan de uddanner fremtidens arbejdskraft.

Samtidig blev der snakket og udvekslet erfaringer og da endnu en nytårskur lakkede mod enden, var det med en række nye erfaringer og en viden rigere – og samtidig med en stor nyhed, der kan bane vejen for en stor satsning på Ballerups erhvervsliv i fremtiden.