Der blev delt penge og priser ud

Talentprisen gik i år til det unge talent Alberte Kragh, der blandt meget andet har udgivet fire sange, hvoraf den første snart runder 100.000 afspilninger på musiktjenesten Spotify. Med prisen fulgte en check på 5000 kroner. Foto: Lars Dalby

kulturen Kulturlivet blev fejret og lokale ildsjæle hædret ved den store nytårsfest i Baltoppen LIVE fredag aften.

Af Mia Thomsen

Det blev en festlig fredag aften i Baltoppen LIVE, da kulturen i Ballerup holdt den traditionsrige nytårsfest, hvor en række priser og store checks skulle uddeles.

Nytårsfesten markerer både en fejring af et nyt spændende år og et tilbageblik på året der gik – med mulighed for at sende en ekstra tak til de utrolig mange frivillige, der hver dag året rundt lægger tid og kræfter i arbejdet i de mange kultur-, fritids- og idrætsforeninger, der findes her i kommunen.

Nogle enkelte fik ekstra meget opmærksomhed – nemlig de fire prismodtagere: Bjarne Aaberg, der fik Kulturprisen, Alberte Kragh, som fik Talentprisen, Lise Riise, der blev Årets Leder for idrætsforeninger og Belinda Hinz-Jacobsen, som blev Årets Leder for øvrige foreninger.

Ud over priserne bød aftenen også på den helt store pengeregn, da Team Ballerup uddelte i alt 725.000 kroner til de lokale eliteforeninger: Ballerup Skytteforening (150.000), Svømmeklubben Triton (150.000), Ballerup Skovlunde Fodbold (150.000), BMS Basket (125.000), Dansk Bicycle Club (100.000) og Ballerup Atletik Klub (50.000). Foto: Lars Dalby

Bjarne Aaberg fik Kulturprisen. Foto: Lars Dalby

Prisen Årets Leder for øvrige foreninger gik til Belinda Hinz-Jacobsen. Foto: Lars Dalby

Lise Riise tog prisen som Årets Leder for idrætsforeninger. Foto: Lars Dalby