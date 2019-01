25 år med den første øko-bygger

Jens Ole Hoppe har været med i alle 25 år på Rosendal. Her ses han sammen med Norah og Eva foran smådyrs- paladset med alle kæle-kaninerne. Foto: Flemming Schiller

jubilæum I 25 år har børnene på byggelegepladsen Rosendal været en oase for børnene i Egebjerg. Her kan de komme efter skoletid og udfolde sig i tæt kontakt med natur og dyr. Den 1. februar fejres jubilæet med åbent hus.

Af Dorthe Oxgren

En grå og våd januar formiddag, hvor regnvejrsskyerne synes at ligge tungt over det gamle husmandssted og de omkringliggende marker, og børnene endnu sidder bænket i skole, kan det være svært at forestille sig; at Rosendal er en regulær oase, for de 120 børn i alderen ti til 16 år, der har deres daglige gang her. Men det er tilfældet, og sådan har det været i 25 år.

Her kan børnene komme og bygge huse af genbrugsmaterialer, gå ture med gederne, ride og muge ud eller kæle med kaninerne og sludre med grisene, samtidig med de lærer at drage omsorg for dyrene, miljøet og hinanden.

For Rosendal er en økologisk byggelegeplads bygget på værdier som genbrug og fællesskab, og hvor de store børn fungerer som rollemodeller og mentorer for de små. Og så er den i øvrigt den første øko-bygger i Danmark.

»Tidligere lå institutionen ovre ved Det Blå Hus (fritidshjem, red.), men i takt med at Egebjerg blev udbygget, kom naboerne tættere på, og de begyndte at klage over, det her mini-Christiania, de var nabo til, og hvor der lugtede af geder og grise. Derfor opstod behovet for at flytte,« fortæller Jens Ole Hoppe.

Han har været med fra starten af, i begyndelsen som menig medarbejder, men de seneste 15 år som leder af hele herligheden. Men herlig var den gamle gård Rosendal bestemt ikke, da Ballerup Kommune pegede på den som nyt hjemsted for byggelegepladsen.

Uegnet til børn

Gården var aldeles forfalden og egnede sig ikke til pædagogisk arbejde med børn. Den tilhørende have var et uigennemtrængeligt vildnis af træer og buske, og de tilhørende marker skulle vise sig at dække over tidligere tiders lemfældige omgang med byggeaffald. Dertil kom at pædagogerne var bange for, at Rosendal lå for langt væk fra skolen, så børnene ikke længere ville komme der.

»I første omgang sagde vi nej, det var også for omfattende at gå i gang med, og så kiggede vi videre, blandt andet på den tidligere Skovmarksskole. Men så var det, at Ove E. Dalsgaard (daværende borgmester, red.) fandt på, at vi skulle skabe noget helt nyt og anderledes, nemlig en økologisk byggelegeplads. Og den kunne vi søge EU-midler til. Det var i begyndelsen af 1990’erne, hvor bæredygtighed stadig var et fremmedord for mange,« husker Jens Ole Hoppe.

Klappegeder og nussegrise trækker børnene til Rosendal. Her er det udendørslivet

og omgangen med dyrene, der er i højsædet. Foto: Flemming Schiller.

Ansøgningen gik igennem, og med 4,5 millioner EU-kroner blev der råd til en totalrenovering af Rosendal og Ballerup – og Danmark – fik sin allerførste økologiske byggelegeplads med økologisk jordbrug, eget rodzoneanlæg til rensning af spildevand, solfangere på taget, energi-sparepærer i lamperne og affaldssortering, før det blev allemandseje. Imens børnene lærte at sortere affald.

Løber foran for miljøet

»Alt det, som er blevet etableret i samfundet omkring os i dag, var vi i gang med længe inden. Dengang var der nogle, der synes, vi var lidt hippieagtige. Men det tager jo mange år at ændre bevidstheden om de her ting,« siger Jens Ole Hoppe, der er stolt af Rosendals rolle som frontløber for miljøet.

I dag er børnene generelt mere miljøbevidste end tidligere, og det samme gælder forældrene, der også spiller en vigtig rolle i udviklingen af byggelegepladsen. De møder gerne op, når der er arbejdseftermiddage og hjælper med at sætte for eksempel hestebokse op i stalden og bygge agilitybaner til kaninerne, og er et stort plus for Rosendal.

»Vi har et godt forældregrundlag i Egebjerg. Stort set alt her er lavet med hjælp fra forældrene – gedehusene, boldbaner og bålplads. Vi laver en årlig arbejdseftermiddag, hvor der typisk møder 25 forældre op, og så arbejder vi nogle timer, spiser sammen, så det er også er hyggeligt, og så holder vi forældremøde. Det er utroligt, hvor meget vi når på sådan en eftermiddag, hvor alle giver et nap med,« siger Jens Ole Hoppe og viser rundt på gården, ind i cafeen, der er indrettet med inspiration fra klunketiden med gamle møbler i rødt plys, en grammofon med tragt og et stativ med udklædningstøj. Et interiør der af og til kalder på undren hos børnene.

Forfløjne fugle

»Der er nogle gange børn, der spørger, om vi er fattige, siden vi har indrettet cafeen med gamle genbrugsmøbler,« lyder det muntert fra institutionslederen, mens han fører an ind til værkstedet, dansesalen, systuen og computercaféen. Indendørs aktiviteter som er rare at have på en kold og fugtig vinterdag.

Men det er det udendørs liv og dyrene, der er omdrejningspunktet for fritidslivet på Rosendal, og børnene er med til at bestemme, hvilke dyr og aktiviteter, der skal være på byggeren. De beslutninger bliver taget i børnerådet, hvor børnene trænes i demokratiske processer, som har udmøntet sig i blandt andet børneloppemarked og rollespil.

Foto: Flemming Schiller

Det var også i børnerådet, at børnene var med til at bestemme, at der igen skulle være påfugle på Rosendal. Sådan blev det. Det lykkedes Rosendal at skaffe fem af slagsen fra Liselund Slot på Møn. Hjemme i Ballerup blev fuglene i sommer installeret i en voliere, men første gang de blev lukket ud på legepladsen, tog samtlige påfugle flugten, og gjorde Rosendal noget nær berømt, mens det væltede ind med telefonopkald fra nær og fjern fra bekymrede borgere, der havde set de spektakulære fugle ude i friheden. Det er til dato lykkedes at indfange tre af fuglene igen. Én holder til på den anden side af kommunegrænsen, i Værløse, og har det efter sigende godt. Mens skæbnen for den femte og sidste fugl i skrivende stund er ukendt.

Tiderne skifter

Indførelsen af Skolereformen i 2014 har betydet ændringer på Rosendal, for nu går børnene længere tid i skole. Det har betydet, at byggeren åbner en time senere om eftermiddagen, at der er skåret ned i medarbejderstaben, og at børnene i gennemsnit tilbringer kortere tid i det lille paradis, et stenkast fra Egebjergskolen.

Alligevel er Jens Ole Hoppe ikke sen til at se fordelen ved reformen, for den har også betydet, at skolen er begyndt at bruge lokalerne og faciliteterne på byggeren, ligesom pædagogerne på Rosendal indgår i det daglige skema på skolen, hvilket har betydet et tættere samarbejde med lærerne.

»Det har været et stort benarbejde. Men det er blevet godt. Vi vil gerne bevare Rosendal, så gælder det om at tænke ud af boksen,« siger Jens Ole Hoppe og glæder sig over at have været med til både at skabe Rosendal og føre byggelegepladsen ind i en ny tid med længere skoledage og mere elektronisk legetøj. Men værdierne om fællesskab og omtanke for miljøet, dyrene og hinanden lever videre på Håbetsvej i Egebjerg.

I anledning af jubilæet holder Rosendal åbent hus den 1. februar klokken 15-17, hvor der inviteres på boller, lagkage og varm kakao. Klokken 16. kommer borgmester Jesper Würtzen forbi og ønsker tillykke. Alle er velkomne.

Fotos: Flemming Schiller