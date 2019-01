Revanche i Århus

Det blev til en overbevisende sejr til Wolfpacks herrer ved søndagens kamp mos EBAA. Foto: privatfoto

Basketball Wolfpacks herrer viste hårdt arbejde, hjerte og holdånd i søndagens udekamp i Århus mod EBAA. Alle spillere var involverede og spillede hinanden bedre. Det resulterede i en storsejr på 56-88.

Af redaktionen

Hvad var udslagsgivende for dagens kamp?

»Udslagsgivende var, at vi for første gang i sæsonen fulgte den defensive gameplan i 40 minutter. Vi tillod ingen nemme point og havde fuldstændigt styr på deres profiler. Spillerne var locked in og meget fokuserede på opgaven.

Energien kom via forsvarsspillet i dag i forhold til normalt, hvor det virker som om, vi kun får energi fra vores angrebsspil,« fortæller head coach Thomas Quaade, der glæder sig over holdets seneste præstationer.

»Det er dejligt befriende med to sejre i træk – sidst mod Stevnsgade Copenhagen og nu mod EBAA – efter en hård periode. Holdet har kæmpet hårdt til træning, og det hårde arbejde begynder at bære frugt. Vi har brugt meget krudt på at få vores unge spillere op på det rigtige niveau, og den tålmodighed kan mærkes nu. Spillet flyder mere og spillerne kæmper for hinanden.«

»Det jeg er mest stolt af, er hvordan drengene begynder at ligne det hold, jeg vidste vi kunne være. Hvor vi kæmper for hinanden og hvor vi er villige til at tage en kugle for hinanden. Men der ikke tid til at hvile på laurbærrene. Nu gælder det om at have fokus og endnu hårdere træninger frem i mod en meget spændende februar med seks kampe.«