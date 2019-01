Wolfpacks kvinder fik klø på hjemmebane

Det blev til et nederlag for Wolfpack damer mod Amager. Foto: FN Sportsfoto

Basketball Wolfpacks kvinder kom godt fra start på hjemmebane i Herlev, da de mødte BK Amager. Hele fem spillere kommer på scoringstavlen i første periode som sluttede 20-23.

Af redaktionen

Anden periode blev lige så tæt som første, og mens Wolfpack fik lidt bedre fat trådte flere af Amagers spillere i karakter for udeholdet, som midt i perioden får skabt den hidtidige største føring med fem point 30-35. Ved pausen fører Amager 36-40.

Efter pausen kom Wolfpack rigtig godt ud og med fem point af Gudmand og to fra Cecilie Jessen var de igen i front 43-40. Et 2-12 run til udeholdet, som kom i gang med deres 3-points-scoringer gav stillingen 45-56, og da Wolfpack den sidste del af denne periode havde svært ved at komme til kurven, men kun scorede på straffe, endte perioden 49-58.

Intet var afgjort endnu, men Amager spillede en god fjerde periode og hos hjemmeholdet var der lidt langt mellem scoringerne. Desværre blev det kun til syv point i sidste periode, og da de i slutningen satte alt ind på at vende kampen, straffede Amager det og løb fastbreak i den anden ende. Perioden sluttede 7-19 og kampen endte med en sejr til udeholdet, som nu ligger nummer to i DL, på hele 56-77.

Kampens topscorer for Wolfpack var Emilie Gudmand med 16, Thea Mikkelsen 11 og Caroline Glud 11. For Amager var det Dynn Luaepepe med 31, Ida Klussmann 17 og Valerie Driscoll 12.

Næste kamp er for Wolfpack på fredag mod Sisu.