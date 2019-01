Byg højt ved Bydammen og bevar fælles p-pladser

Debat Jeg glæder mig over planerne om at bygge lejligheder på parkeringspladsen bag Lidl og umiddelbart overfor Banegårdspladsen.

Af Morten Andersson (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

Det bliver endnu en god vitaminindsprøjtning til livet i bymidten, mens den stationsnære placering giver et godt grundlag for klimavenlige transportvaner. Netop derfor synes jeg, at der skal bygges højt og tæt, med krav til spændende og varierende arkitektur.

Byggeplanerne har ført til bekymring for parkeringsmulighederne i centrum og jeg deler disse. Løsningen må være, at vi står fast på at en væsentlig del af pladserne bag Lidl også fremover er fælles og offentlige.

Det betyder, at de kommende beboere ikke får alle pladserne i den planlagte høje p-kælder, så ‘prisen’ for grønne og centralt beliggende boliger er altså et aktivt valg om et liv med kollektiv transport, delebil og/eller cykel. Jeg er sikker på at det bliver et hit