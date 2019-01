Lidt sne og Ballerup er lammet

Debat Jeg bliver så ked af det, når den kommune jeg bor i og betaler skat til, er ligeglad (føler jeg) med sine skatteborgere.

Af Mette Bramsbye, Baltorpvej 29, 3.th, Ballerup

Ballerup er og bliver en tidsrøver, og jeg elsker min fritid, men det gør politikerne måske ikke?

Mindst 49 minutter tog det at komme fra lyskrydset Ballerup Boulevard/Torvevej til Baltorpvej (jeg kan gå turen på under 40 minutter). Jeg var 100 procent sikker på, at der var sket en ulykke, for trafikken holdt næsten stille. Men nej, der var ingen ulykke, kun virkelig dårlig infrastruktur (eller mangel derpå).

Krydset Ballerup Boulevard/Malmparken var et helvede, der kom maksimalt fire biler over ad gangen (og det er ikke overdrevet), og det var både fra Malmparken samt boulevarden.

Kære politikere, er det ikke logik, at der skal ligeså mange af vejen, som kommer på vejen, ergo, så skal krydset ved motorvejen på Ballerup Boulevard nok have en smule længere tid grønt. Ja, det havde sneet lidt, og jeg tror alle gerne ville hjem, så der var bestemt også ekstra pres på trafikken, men det burde infrastrukturen kunne klare.

Jeg kommer fra indre by og kører på Åboulevarden/Borups Alle, og det tog mig 27 minutter at komme til Skovlunde fra indre by, og der var bestemt også mange biler, der kom bare lidt flere over lyskrydset ad gangen.

Hvordan skal Ballerups infrastruktur klare presset med yderligere boliger samt arbejdspladser, når det allerede på nuværende tidspunkt er et helvede at komme til Ballerup, samt køre i selve Ballerup? Man holder længere tid for rødt, end man kører.

Der har været skrevet om dette emne utallige gange, og jeg kan kun håbe, at man snart begynder at lytte til borgerne.