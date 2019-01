Det gode måltid øger hyggen og appetitten

Debat Når man er oppe i årene, er det vigtigt, at man både får rigeligt at spise og den rette, næringsholdige mad. Derfor har vi på vores plejecentre stort fokus på at levere ’det gode måltid’.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

De finjusteringer, vi har foretaget, har vist sig at have store positive effekter for alle – også for de ældre der er småspisende.

Tidligere har beboerne fået varm mad til frokost og smørrebrød og lune småretter til aften. Det har vi valgt at rykke rundt på. Skiftet har medført, at frokosten nu forløber roligere og varer længere tid. Vi oplever også, at de ældre sidder og hyggesnakker endnu mere over bordene, mens smørrebrødet bliver smurt og spist.

Om aftenen er der også stor tilfredshed, og den varme mad bliver anrettet i flotte skåle, på fade og med blomster og pynt på bordene. Alt sammen ting der er med til at skabe ekstra hygge, ekstra appetit og ekstra nydelse af maden.

Så tak til personalet – og tak til de ældre for at have taget godt imod ’det gode måltid’, som er kommet for at blive.