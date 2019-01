Lys skaber tryghed

Debat I sommer besluttede en enig kommunalbestyrelse, at anlægge lys på Harrestrupstien, og i efteråret blev etableringen af belysning igangsat og står nu færdig.

Af Anja Holtze (A), Medlem af kultur- og fritidsudvalget

Nu er det vinter, og jeg er som aktiv bruger af området meget glad for resultatet. Det betyder meget for vores følelse af tryghed, når vi færdes til og fra arbejde eller fritidsaktiviteter, at det er rart at kunne orientere sig, og at man kan se, hvem der passerer på vejen.

Derfor har vi socialdemokrater med denne belysning imødekommet behovet for mere tryghed og sammenhæng i området. Det glæder mig meget, at vi med Ballerups Vision 2029 fokuserer på stærke fællesskaber, et rigt foreningsliv og etableringen af sunde og grønne rammer om fritidslivet. Ved at lytte og udvikle sammen med borgerne kommer vi længst og borgernes behov er tydelige.

De nævner i udviklingsplanen for Ballerup Idrætsby utryghed og mørke som årsag til, at man bliver i sit eget område.

At det ikke er indbydende at bevæge sig gennem idrætsbyen, og flere områder mangler tilstrækkeligt lys i de mørke vintermåneder.

Harrestrupstien er nu mere indbydende at benytte og med den kommende udvikling af idrætsbyen vil vi socialdemokrater i kultur- og fritidsudvalget blandt andet gøre vores til, at borgernes behov for mere lys på stierne bliver imødekommet.

Vi vil gerne være garanti for, at flere får lyst til at gå, løbe eller cykle gennem området hele året.